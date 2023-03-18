國際刑事法院發令逮捕普丁　罪名、如何逮捕一次看！

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 國際刑事法院（ICC）昨（17）日對俄國總統普丁（Vladimir Putin）發布逮捕令。

綜合報導，國際刑事法院對普丁發布逮捕令，罪名是非法將平民驅逐出境或遷移，尤其烏克蘭兒童，雖然普丁堅稱此舉是在拯救他們，並否認驅逐是被迫的。依據《羅馬規約》(Rome Statute)，只要普丁出現在全球123個會員國境內，皆可也必須將之逮捕。

俄國並非國際刑事法院成員，目前還不清楚國際刑事法院計劃如何執行逮捕令。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，俄羅斯和其他一些國家一樣，不承認這座法院的管轄權，所以從法律觀點來看，這座法院的決定無效。

國際刑事法首席檢察官卡里姆汗（Karim Khan）指出包含納粹戰爭犯、南斯拉夫總統斯洛波丹·米洛塞維奇（Slobodan Milošević）在內，「他們都是有權有勢的人，但現在都身處法庭。」他強調，普丁是史上第一個被下逮捕令的聯合國安理會常任理事國國家元首。

烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的幕僚長在推特上發文，「正義之輪正在轉動的開始」。

儘管《羅馬規約》有123個會員國，但包含中國、俄羅斯、美國、烏克蘭等都不在內，根據普丁於 2016 年簽署的指令，俄國早退出國際刑事法院條約。