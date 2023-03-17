（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）民進黨第16任總統提名初選領表登記今天(17日) 截止登記，兼任黨主席的副總統賴清德代表角逐2024總統選舉底定。黨內人士指出，因總統初選僅1人登記、不須初選，立委初選民調開始日將往前推一週，從4月17日開始。

民進黨第16任總統提名初選領表登記今天截止登記，由賴清德競逐2024大選成定局，預計下週三（22日）中執會進行資格審查，4月12日正式公告。

民進黨黨內人士表示，總統初選同額競選，最直接影響就是區域立委初選執行民調的開始日提前，區域立委初選登記領表從20日到24日為止，原本民調規劃日期是4月24日開始，但因總統初選僅1人登記、不須初選，立委初選民調開始日將往前推進一週，從4月17日開始。

民進黨秘書長許立明今天中午召集府院黨公職、立委與市議員等人舉行便當會，為反制認知作戰，府院黨及公職將分進合擊，對於錯假訊息及認知作戰，宣示全黨團結並啟動一致性空戰作戰系統，為2024大選拉開序幕。

關於2024選戰分工，黨內人士表示，未來將由黨秘書長許立明、前屏東縣長潘孟安擔任賴清德左右手，許立明負責總統與立委選舉的黨務，潘孟安負責總統大選的選務，黨務與選務分進合擊。

總統競選總部組成方面，黨內人士說，將陸續徵詢各方意見，團隊的組成一定是跨派系，組成最強台灣隊；總統選戰競總的成立，依照往例會是在7月全代會之後，時間尚未定案。

至於無黨籍立委林昶佐宣布不競選連任，民進黨新聞部主任張志豪指出，尊重林昶佐的決定，2024大選提名策略小組會納入總體評估討論。

張志豪說，林昶佐多次獲公督盟評鑑優質立委，任內成功推動多項進步法案，也爭取並完成許多地方建設，是民進黨最佳伙伴。

另一方面，中央社引述總統府今天表示，為避免外界質疑大法官提名審薦工作恐受政治因素干擾，賴副總統主動從即日起辭去112年司法院大法官提名審薦小組委員兼召集人。

總統府發言人林聿禪晚間表示，賴副總統登記參加民進黨總統提名初選，由於初選屬於政黨活動，並為同額競選，為免外界質疑大法官提名審薦工作恐受政治因素干擾，賴副總統主動辭去民國112年司法院大法官提名審薦小組委員兼召集人職務。

林聿禪進一步表示，總統考量提名大法官是重要憲法任務，因賴副總統已正式登記參加總統初選，所以，尊重賴副總統請辭提名審薦小組職務的決定。針對112年大法官提名審薦工作，後續將依作業期程賡續進行，並依審薦小組設置要點規定，將由副召集人司法院前院長翁岳生代理主持後續審薦會議。

現任大法官15人，其中104年10月1日就任的4位大法官黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益，均於今年9月30日任期屆滿。

總統府表示，大法官肩負憲政守護者與人權捍衛者角色，行使職權攸關人民基本權利保障及自由民主憲政秩序。為使大法官任期順利銜接，維繫國家憲法機關正常運行，總統將依據憲法增修條文規定，提名4位大法官人選，預計於立法院這個會期咨請同意後任命。

賴清德參選2024底定•即日辭大法官審薦小組召集人 民進黨立委初選民調提前至4/17