宏都拉斯鬧斷交 巴拉圭雪中送炭 駐台大使：台巴邦誼歷久彌新、台灣不屬中國　

(台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導)宏都拉斯罔顧與我國80多年的邦誼,以我方拒增金援為由放話欲與中國建交,值此外交挫敗之際,另一中南美盟友巴拉圭雪中送炭,強調兩國邦交穩固,台灣從來不屬於中國。

巴拉圭駐台大使費卡洛(Carlos José Fleitas Rodríguez)投書台灣英文新聞,重申巴國與中華民國(台灣)自1957年7月12日建交以來,雙邊友好65年來不曾有變。

費卡洛援引歷史,說明台灣從來不是中國的領土,從不受中國統治。1895年中日戰爭結束,雙方簽訂《馬關條約》,將台灣割讓與日本。1951年9月8日《舊金山和約》,在二戰中戰敗的日本將台灣歸還「中華民國」,而非1949年10月1日成立的「中華人民共和國」。

根據費卡洛,巴拉圭憲法明定該國遵守國際法,尊重人民自決、人權保護,譴責一切形式的獨裁主義、殖民主義及帝國主義。有鑑於此,巴拉圭堅持捍衛法治,對於高尚、如兄弟般的台灣人民,尤應如此。

費卡洛提到,巴拉圭總統阿布鐸(Mario Abdo Benítez)今年2月訪問亞洲「姊妹國」(台灣)時說道,兩國聯盟奠基於共同的價值觀,如自由、正義及民主。除此之外,雙方還有科技與文化上的合作,商品服務交流也持續增加。

費卡洛最後引述美國前總統甘迺迪(John F. Kennedy)的一段話:「民主是政府的最佳形式,因其出自於對人的尊重,將之視為一種合理存在。」(Democracy is the superior form of government, because it is based on a respect for man as a reasonable being)

他總結道,基於巴拉圭與台灣共同抱持的民主理想,以及雙方正積極開展的商業利益與科技、文化、金融方面的合作,與台灣斷絕關係將是個歷史錯誤。儘管兩國相隔甚遠,彼此卻為了人民的發展進步而團結在一起。

然而,巴拉圭總統大選4月就要登場,路透1月時報導,反對黨候選人阿列格雷(Efrain Alegre)揚言當選後,就要轉與中國建交,藉以打開巴國的黃豆與肉品市場。台巴關係會否生變,恐怕選後才會明朗。

