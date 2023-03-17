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宏都拉斯鬧斷交 巴拉圭雪中送炭 駐台大使：台巴邦誼歷久彌新、台灣不屬中國　

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/17 20:30
總統蔡英文（左）2023年2月16日以軍禮歡迎巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez） （中）。

總統蔡英文（左）2023年2月16日以軍禮歡迎巴拉圭共和國總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez） （中）。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）宏都拉斯罔顧與我國80多年的邦誼，以我方拒增金援為由放話欲與中國建交，值此外交挫敗之際，另一中南美盟友巴拉圭雪中送炭，強調兩國邦交穩固，台灣從來不屬於中國。

巴拉圭駐台大使費卡洛（Carlos José Fleitas Rodríguez）投書台灣英文新聞，重申巴國與中華民國（台灣）自1957年7月12日建交以來，雙邊友好65年來不曾有變。

費卡洛援引歷史，說明台灣從來不是中國的領土，從不受中國統治。1895年中日戰爭結束，雙方簽訂《馬關條約》，將台灣割讓與日本。1951年9月8日《舊金山和約》，在二戰中戰敗的日本將台灣歸還「中華民國」，而非1949年10月1日成立的「中華人民共和國」。

根據費卡洛，巴拉圭憲法明定該國遵守國際法，尊重人民自決、人權保護，譴責一切形式的獨裁主義、殖民主義及帝國主義。有鑑於此，巴拉圭堅持捍衛法治，對於高尚、如兄弟般的台灣人民，尤應如此。

費卡洛提到，巴拉圭總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）今年2月訪問亞洲「姊妹國」（台灣）時說道，兩國聯盟奠基於共同的價值觀，如自由、正義及民主。除此之外，雙方還有科技與文化上的合作，商品服務交流也持續增加。

費卡洛最後引述美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的一段話：「民主是政府的最佳形式，因其出自於對人的尊重，將之視為一種合理存在。」（Democracy is the superior form of government, because it is based on a respect for man as a reasonable being）

他總結道，基於巴拉圭與台灣共同抱持的民主理想，以及雙方正積極開展的商業利益與科技、文化、金融方面的合作，與台灣斷絕關係將是個歷史錯誤。儘管兩國相隔甚遠，彼此卻為了人民的發展進步而團結在一起。

然而，巴拉圭總統大選4月就要登場，路透1月時報導，反對黨候選人阿列格雷（Efrain Alegre）揚言當選後，就要轉與中國建交，藉以打開巴國的黃豆與肉品市場。台巴關係會否生變，恐怕選後才會明朗。

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更新時間 : 2023-03-20 00:17 GMT+08:00

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