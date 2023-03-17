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美國期貨業協會年會 台灣期交所全方位出擊

By 台灣英文新聞
2023/03/17 18:55
圖／期交所

圖／期交所

美國期貨業協會(Futures Industry Association, FIA)為期3日年會，16日圓滿落幕。本次金管會證期局王秀玲組長及期貨公會陳佩君理事長亦共同與會。期交所吳董事長首度率團參加，行程滿檔，除積極參與當前各項國際最熱門議題研討會，更主動出擊與歐美龍頭交易所及外資機構進行雙邊會談，從交易所交流合作、國際指數授權到外資行銷，推動國際合作成果豐碩。

繼與洲際交易所(ICE)、芝加哥商業交易所(CME)、那斯達克交易所(Nasdaq)、香港交易所(HKEX)、富時指數公司(FTSE)及外資機構會談，年會最後一天，再與芝加哥選擇權交易所（Cboe）進行會談，包括經驗交流、人才培訓及商品合作等，並就股價指數選擇權、客製化選擇權(Flex Options)、波動率指數(Volatility Index)商品發展及成功原因等，取經全球選擇權及波動率商品發展先驅Cboe交易所，期推動國內選擇權市場進一步成長。

此外，本次期交所亦贊助國際午餐會，並參加國際交易所領導人活動等，藉機促進國際關係及行銷臺灣市場。另，年會主題聚焦如何應對氣候變化與分析其對衍生性商品市場影響、市場多樣性(diversity)及包容性(inclusion)、加密貨幣、氣候風險及非金融中介機構(non-financial intermediaries)監理，及低碳經濟商機及挑戰，期交所亦積極參與，並主動與各國與會代表交換意見及看法，汲取專家業界經驗及觀點。

本次FIA年會與會代表超過千人，與會國家超過30個，創歷年新高，期交所在吳董事長帶領下，積極與國外交易所洽談指數授權、員工教育訓練計畫及其他合作規劃，將士用命，國際合作全方位展開，不讓國際交易所專美於前，經驗交流、國際合作及國際行銷，攻無不克，推動我國市場國際化，卓然有成。

更新時間 : 2023-03-20 00:17 GMT+08:00

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