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新北市推長輩七力武功成壯世代

By 台灣英文新聞
2023/03/17 18:49
圖／新北市社會局

圖／新北市社會局

「對自己笑是智慧，對別人笑是慈悲！」「笑配合吐氣腹式呼吸，能帶給長輩健康快樂。」新北市社會局結合愛笑瑜伽協會，在三重光榮國中日曜樓成立銀髮教育中心和社區照顧關懷據點，協會理事長王淑芳帶領與會長輩哈哈大笑，配合各式律動，打開五臟六腑，連坐在輪椅上的長輩都笑起來，周邊笑臉牆更各個笑開懷。

新北市社會局長張錦麗、市議員彭佳芸、顏蔚慈、市政顧問丁文祺、三重區公所副區長林偉雄、光榮國中校長黃居正與在地秀江、奕壽、龍門、萬壽及介壽等五里里長出席，一起揭牌。光榮銀髮教育中心係由光榮國中光曜樓改建後，經李翁月娥議員等民代爭取，一樓特別開放給社區使用，也是校園和社區共融的典範。

張錦麗表示，她在現場與長輩哈哈大笑，笑到眼淚都快掉下來，不知道笑有這麼大的魅力。她說，新北年滿65歲的長輩已突破68萬，為促進長輩的健康，陸續開發自癒力、肌耐力、甩活力、智慧力、護身力、心創力，而愛笑瑜伽協會所推動的正是第七力—愛笑力，希望長輩在練就這「七力武功」之後，各個都能成為壯世代，不僅自身健康，還能當志工服務別人。

新北市愛笑瑜伽協會理事長王淑芳表示，愛笑瑜珈是由一位印度心臟科醫師所創立，風行全世界130多個國家，國內由陳達誠老師於19年前所引進，目前全台有54個據點，非常感謝市府提供一個種子老師訓練的基地。這3年來雖受疫情所苦，但協會並未停下腳步，全台共舉辦600場活動，受益長輩超過萬人；甚至到長照機構教長輩，利用愛笑瑜珈增強免疫力。2023年5月7日世界愛笑日活動，新北市將在三重舉辦。

老人福利科長林妏燕表示，該中心不僅做為愛笑力種子老師的培訓基地，也提供鄰近五里做為社區照顧關懷據點，每週一到週五從上午9點至下午4點開放，幫長輩量血壓、健康監測、有氧運動、肌耐力加強等多元課程，中午也能辦理共餐，歡迎長輩多加利用。

更新時間 : 2023-03-20 00:17 GMT+08:00

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