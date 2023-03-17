中華電信攜手政治大學 培育人工智慧專業技術人才

中華電信為培育人工智慧專業技術人才， 與國立政治大學攜手推動產學合作，共同規劃辦理培訓課程， 於3月17日舉辧「AI機器學習資料分析專業人才培訓班」 開訓典禮，專班為期半年，合計84小時， 預計培訓9個團隊共40位AI技術精英； 課程內容涵蓋人工智慧理論研習、科技趨勢探討， 以及企業實作解題等項目，運用中華電信大數據資料， 將理論與實際數據結合，創造數據應用最大價值。 中華電信除培育公司人工智慧數據分析技術人才外， 亦經由此學術研究與產業落地之合作， 協助國立政治大學將產業AI發展現況帶入校園，降低產學落差， 強化產業與學校教學研究連結。 中華電信與國立政治大學透過產學合作， 成就企業和學校互惠雙贏的最佳典範。

中華電信執行副總洪維國表示， 中華電信深耕人工智慧技術與產業應用多年， 在智慧領域科技應用表現亮麗，包含智慧交通、智慧監控、 智慧能源、智慧醫療、智慧製造、智慧工廠、 智慧農業等方面的服務與產品，深獲客戶高度肯定。 中華電信學院長久以來在培訓公司專業技術人才方面， 扮演重要的角色，此次與「國立政治大學人工智慧跨域研究中心」 合作，借重學界在跨域科技研究的專長，共同規劃課程， 培育公司人工智慧與數據分析落地應用的跨域人才。 近期生成式AI(Generative AI)成為最熱門的新聞話題，引發AI發展的另一波高潮， 其成功背後憑藉的是AI模型的創新突破，以及大量的訓練資料； 中華電信擁有強大的AIoT研發能量，以及許多寶貴的數據資料， 此次培訓的目標，便是由各單位遴選最優秀團隊，加以培訓， 整合運用這些資源，協助公司在新一波的AI浪潮中， 持續以領先的技術研發能力，提供高品質的電信服務， 以及更多智慧科技的創新應用。

政治大學校長李蔡彥表示，科技的發展與人文密不可分， 期待人文社科領域的人才也能熟悉科技，並進一步引領科技發展。 透過與中華電信的產學合作，將共同致力培育最新AI技術專才， 深化政大教學研究與產業之間的連結。 政治大學AI中心主任暨資訊學院院長劉吉軒表示， 政治大學近期推動成立的「人工智慧跨域研究中心」， 為此次產學合作主要執行單位， 期望在推動AI知能普及與跨域人才培育時， 亦將本次與中華電信之合作做為重要實務經驗， 導入AI應用實務經驗於各學門領域中，強化產業與學界之鏈結， 並期望未來有更多合作機會。

中華電信為電信產業領導者，具有資通訊技術優勢，以5G、 AIoT、人工智慧、大數據和雲端服務為基礎， 為客戶打造各種創新的智慧解決方案， 面對快速發展的人工智慧科技，秉持「永遠走在最前面」 的品牌精神，深化廣結盟策略，實踐以客戶為中心的價值理念， 引領台灣邁入智慧連結的創新未來。