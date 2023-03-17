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中華電信攜手政治大學 培育人工智慧專業技術人才

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By 台灣英文新聞
2023/03/17 18:47
圖／中華電信

圖／中華電信

中華電信為培育人工智慧專業技術人才，與國立政治大學攜手推動產學合作，共同規劃辦理培訓課程，於3月17日舉辧「AI機器學習資料分析專業人才培訓班」開訓典禮，專班為期半年，合計84小時，預計培訓9個團隊共40位AI技術精英；課程內容涵蓋人工智慧理論研習、科技趨勢探討，以及企業實作解題等項目，運用中華電信大數據資料，將理論與實際數據結合，創造數據應用最大價值。中華電信除培育公司人工智慧數據分析技術人才外，亦經由此學術研究與產業落地之合作，協助國立政治大學將產業AI發展現況帶入校園，降低產學落差，強化產業與學校教學研究連結。中華電信與國立政治大學透過產學合作，成就企業和學校互惠雙贏的最佳典範。

中華電信執行副總洪維國表示，中華電信深耕人工智慧技術與產業應用多年，在智慧領域科技應用表現亮麗，包含智慧交通、智慧監控、智慧能源、智慧醫療、智慧製造、智慧工廠、智慧農業等方面的服務與產品，深獲客戶高度肯定。中華電信學院長久以來在培訓公司專業技術人才方面，扮演重要的角色，此次與「國立政治大學人工智慧跨域研究中心」合作，借重學界在跨域科技研究的專長，共同規劃課程，培育公司人工智慧與數據分析落地應用的跨域人才。近期生成式AI(Generative AI)成為最熱門的新聞話題，引發AI發展的另一波高潮，其成功背後憑藉的是AI模型的創新突破，以及大量的訓練資料；中華電信擁有強大的AIoT研發能量，以及許多寶貴的數據資料，此次培訓的目標，便是由各單位遴選最優秀團隊，加以培訓，整合運用這些資源，協助公司在新一波的AI浪潮中，持續以領先的技術研發能力，提供高品質的電信服務，以及更多智慧科技的創新應用。

政治大學校長李蔡彥表示，科技的發展與人文密不可分，期待人文社科領域的人才也能熟悉科技，並進一步引領科技發展。透過與中華電信的產學合作，將共同致力培育最新AI技術專才，深化政大教學研究與產業之間的連結。政治大學AI中心主任暨資訊學院院長劉吉軒表示，政治大學近期推動成立的「人工智慧跨域研究中心」，為此次產學合作主要執行單位，期望在推動AI知能普及與跨域人才培育時，亦將本次與中華電信之合作做為重要實務經驗，導入AI應用實務經驗於各學門領域中，強化產業與學界之鏈結，並期望未來有更多合作機會。

中華電信為電信產業領導者，具有資通訊技術優勢，以5G、AIoT、人工智慧、大數據和雲端服務為基礎，為客戶打造各種創新的智慧解決方案，面對快速發展的人工智慧科技，秉持「永遠走在最前面」的品牌精神，深化廣結盟策略，實踐以客戶為中心的價值理念，引領台灣邁入智慧連結的創新未來。

更新時間 : 2023-03-20 00:17 GMT+08:00

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