強強聯手出擊！《星光大道》推手接文策院新任董事長　借鏡南韓成功模式解決台灣棘手問題

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）文化內容策進院（文策院）今（17）日舉辦第二屆董事會卸、新任董事長交接儀式，由《星光大道》推手蔡嘉駿從彭俊亨手上接下重擔，將和前KKBOX總裁、現任院長李明哲聯手促進台灣影視音產業發展，下一步令人備受注意。

新任文策院董事長蔡嘉駿同時現任「台灣新媒體暨影視音發展協會」（NMEA）理事長、文策院董事，曾任東立出版社總編輯、韓商YNK台港區董事長、韓商Hanbit Soft台港區執行長等，並監製《星光大道》、《 天團星計畫PLAN-S》、《富錦街上的那些故事》等，上任後如同從球評變成球員，面對來自台灣的多方意見、外商詬病的盜版問題、如何設計良好的投資環境等棘手問題，蔡嘉駿認為，首先最重要的是規劃完整的配套措施。

若想擺脫有政府補助就拍片沒有就停機的窘境，蔡嘉駿坦言，台灣現在需要大量資金，觀眾胃口已被集一製作費1億的《魷魚遊戲》或5億《皇冠》養大，台灣旗艦劇一集最多2,000萬，他試圖縮小這資金差距，上任後將積極拜訪證管會、經管會等跨部會溝通，希望藉由政府的資金拋磚引玉，吸引更多產業投資文化內容產業。

蔡嘉駿強調，有完整的配套就可以祭出相對多的誘因和企業協商，包含融資、減稅及上市鬆綁等優惠，吸引企業規劃5年至10年的長遠預算，而不是只是老闆拿出私房錢或動用行銷預算，導入企業的永續經營思維及商業策略到文化內容產業也很重要。

蔡嘉駿說明，台灣無法完全複製南韓、新加坡等國成功的模式，短期內也不可能會贏南韓，但依舊有多處值得學習，他舉例，20年前的南韓國被美日夾擊，但這幾年起飛歸功於政府靈活的政策，包含企業投資內容產業可按營業額分三級距減稅，大型企業投資可減免3至5％，中型企業7%，小型企業可以抵免超過10%。

蔡嘉駿說，去年（2022）南韓的內容產業擠掉美妝位居第三大產業，緊追在第一名半導體，第二汽車業後面，當初南韓因為金融風暴不得不轉向發展無煙囪工業-娛樂內容產業，加上好強的民族性及遠見，提早佈局培養國內大型公司，而不單靠外資金援，造就了今日席捲全球的韓流。

至於整併國內OTT平台及電信業者，蔡家駿坦言目前時機未到，但會是政府未來著眼目標，將好的內容根留台灣很重要。

全球化是兩面刃，台灣可收看國際串流平台及電視劇等，對本土產業造成威脅，但也相對帶來商機，因此，雖然在政府當領頭羊吸引大企業加入投資，導演、編劇、演員等娛樂文化工作者都需提升自我能力，加強國際競爭力好好接球。