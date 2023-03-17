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國旅不再貴鬆鬆 墾丁統一渡假村住宿+1元送晚餐

By 台灣英文新聞
2023/03/17 18:41
圖／統一渡假村
圖／統一渡假村

圖／統一渡假村

圖／統一渡假村

近日國旅高昂房價爭議不斷，統一渡假村於此時祭出超優惠住宿專案，改變國內住房貴鬆鬆的印象。2023/4/5~6/21入住海洋主題雙人房4,680元起，最狂的是，只要加1元就送南島風情美饌─以當地食材，像是有情人眼淚美名的雨來菇烹調出雨來菇大蝦蒸蛋、甘甜多汁恆春洋蔥入菜、烤時魚及知名港口茶製成的饅頭佐青龍醬…等，一道道美味且營養價值高的墾丁特色餐點，令老饕讚不絕口。此外能免費參加水陸冒險及秘境生態漫遊，享受食宿玩通包的旅行，待在飯店吃吃喝喝闖關、體驗SUP立式划槳、大型嘟嘟滑水道及游泳池，更有飛天滑索、電流急急棒…等，也可踏出園區走訪在地秘境，貼心服務、美食佳餚、豐富設施及熱情的活動人員，出遊價格划算、品質卻不減，奔向墾丁～規劃一場大人小孩都滿意的旅行吧！

住統一渡假村即刻開啟全新渡假模式～墾丁不一定只能花錢逛大街，想領略南島風情，跟著在地嚮導走就對～園區超萌海洋嘟嘟車帶您認識生態及特有植物，旋轉滑水道、SUP活動瘋沁涼嗨玩水，室內亦有風火輪、星際及海洋三座大型電流急急棒，除了享受統一渡假村的一站式全包行程，還能發掘墾丁秘境生態之美，鵝鑾鼻燈塔欣賞夜晚的迷人星空，附近亦有砂島貝殼砂展示館，認識貝殼砂並眺望純淨地貝殼砂沙灘。被譽為墾丁超秘境的龍坑，園區皆為珊瑚礁地形，有著豐富的海岸植物與鳥類、爬蟲類…等，獨有的壯觀景象，讓人見一次便難忘，趁現在+1元送晚餐的優惠專案訂房，享受難能可貴的超值南島假期。

更新時間 : 2023-03-20 00:17 GMT+08:00

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