Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

新北公告淡水區高接梨穗低溫救助 3月25日前至公所申請

By 台灣英文新聞
2023/03/17 18:29
圖／新北市農業局

圖／新北市農業局

今年2月因連續寒流低溫影響，導致梨樹陸續出現授粉不良、著果率低情形。新北市政府農業局3月9日邀集桃園區農業改良場、行政院農業委員會農糧署北區分署及區公所至淡水區勘查。經農委會於3月15日公告淡水區為辦理高接梨穗農業天然災害現金救助地區，救助額度為每公頃6萬2,000元，提醒符合資格農友即日起至3月25日前可到淡水區公所申請。

新北市梨種植面積為9.8公頃、年產量約為7萬公斤，主要產於三芝、淡水、八里等北海岸地區，淡水區占全市產量6成。2月連續寒流低溫，市府立即啟動查報機制，與各區公所保持聯繫，迅速掌握各區農作物狀況。由於低溫造成農作物危害速度較慢，且影響時間較長，不會馬上顯現，農業局持續關注各區農作物狀況，近期為開花結果期，發現淡水區梨樹陸續出現授粉不良、著果率低情形，即主動邀集桃園區農業改良場、農糧署北區分署及區公所於3月9日勘查高接梨穗農損情形。當日由淡水區公所帶領勘查生長不良田區，部分梨樹枝頭上卻只看到零星梨花，判斷連續低溫影響接穗，造成無法開花，著果率低，已達中央救助標準，市府立即向中央爭取農業天然災害救助。經農委會3月15日公告核定本市淡水區為辦理高接梨穗農業天然災害現金救助地區，即日起至3月25日淡水區公所受理農民申報，確保農民權益。

新北市農業局長李玟表示，市府平時透過農情調查了解轄內當前主要作物品項與分布位置，並於天然災害發生時立即啟動查報機制掌握農損情形，若有達救助標準，將協助爭取中央的農業天然災害救助。為了保障農民的辛苦，減輕農民遭受天然災害損失負擔，提醒單筆耕作面積達0.01公頃以上且受低溫影響損害達2成的農友，即日起至3月25日(含例假日)，攜帶基本證件、存款簿及土地經營證明文件，非土地所有權人需有土地委託經營書、租賃契約書或土地使用同意書，到淡水區公所填寫申請表，如有任何疑義，可隨時洽詢淡水區公所02-26221020。農業局亦將持續關高接梨穗生長情形，並請公所持續查報各地生長情形。

更新時間 : 2023-03-20 00:16 GMT+08:00

最受歡迎

南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
〈投資理財〉 台灣金融業不景氣 租賃業一支獨秀
〈投資理財〉 台灣金融業不景氣 租賃業一支獨秀
台灣資安新創「池安量子資安」喬遷 高志明、黃珊珊站台支持抗量子攻擊技術
台灣資安新創「池安量子資安」喬遷 高志明、黃珊珊站台支持抗量子攻擊技術
【18禁】《屍房菜》首部華語男男同志鬼片　台灣搶先全球上映！
【18禁】《屍房菜》首部華語男男同志鬼片　台灣搶先全球上映！
美國銀行倒閉潮會否蔓延？政府介入、國會研議新法 拜登：銀行風險已降低
美國銀行倒閉潮會否蔓延？政府介入、國會研議新法 拜登：銀行風險已降低
【台灣有事就是日本有事】距台僅270公里 日本自衛隊飛彈部隊進駐石垣島
【台灣有事就是日本有事】距台僅270公里 日本自衛隊飛彈部隊進駐石垣島
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
科威特航空首次來台招募空服員 月薪9萬起
科威特航空首次來台招募空服員 月薪9萬起
2/20起台灣鬆綁室內口罩令　百貨公司、看球賽演唱會要戴口罩嗎？QA一次看
2/20起台灣鬆綁室內口罩令　百貨公司、看球賽演唱會要戴口罩嗎？QA一次看