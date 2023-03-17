全國音樂團體賽新北獲39項特優 國小管樂8座特優全國最強

111學年度全國學生音樂比賽團體項目決賽日前落幕，新北共計189隊參與賽事，表現優異，共抱回39座特優、132座優等獎座。表現最亮眼為管樂項目，總計榮獲13座特優，其中國小管樂就囊括8座特優，為該類組全國之冠，展現新北市音樂團隊長期蓄積之績優能量！

江翠國小管樂團蟬聯2年全國音樂比賽特優，校長周麗櫻表示，感謝指揮陳仁智老師細心帶領學生，從呼吸到長音細細琢磨，打下穩固的基本功，也感謝老師及志工家長們的溫暖鼓勵，讓孩子們一路穩紮穩打，在音樂之中找到自信。豎笛首席林亭余同學說，2年級剛加入管樂團時對樂器很生疏，經過3年不斷的學習，不僅越來越進步，也結交到好朋友，更體會到團隊合作的重要！

也榮獲特優的光復國小管樂團，指導老師陳順發最常提醒學生，不要想著比賽，而是要想著怎麼把音樂做好，同時鼓勵學生加入管樂團，樂團也越來越壯大，團員升上國中後，九成以上仍繼續參與樂團，持續為音樂努力。

江翠國中管樂團僅27名同學出賽，但在眾多管樂團中，以小勝大，獲得評審的肯定，勇奪特優佳績。團務老師許心怡表示，樂團人數雖少但努力克服萬難，像7年級廖錦真同學僅經過半年訓練就參賽，學習長笛的盧瑗同學支援打擊分部，兼顧兩種樂器、張芷寧同學雖然腳痛仍堅持上台，都展現出學生對音樂的熱愛。

中山國中管樂團則是由3個年級共同組成的中型樂團，全國賽前兩天，正逢8年級隔宿露營，團員返校後，不顧活動後疲憊，立即參與賽前最後加練，靠著意志力與團隊榮譽心，做最後衝刺，榮獲優等佳績，精神令人感佩。

金山高中今年管樂團跟打擊樂團皆獲全國賽優等佳績，賽前學校特別利用班週會安排各團隊表演，讓孩子練膽量、練走位。其中管樂團本次為睽違10年以上進全國賽，該團指導老師陳一夫說，有的團員高一才開始學習管樂器，學齡最少半年、最多不滿3年，學生們犧牲午休、放學時間努力練習。去年通過海選參與嘉義管樂節演出，今年更參與聯合寒訓，為全國賽做最好的準備，自己深深以孩子為榮！

教育局長張明文表示，感謝各校師生、家長及行政的努力，在全國音樂比賽中為新北市取得亮眼的成績。未來教育局將持續辦理多元藝術活動，並鼓勵各校深耕藝術社團，開啟學生多元智能，也讓藝術興趣、專長成為孩子一生的好朋友。