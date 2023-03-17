Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

全國音樂團體賽新北獲39項特優 國小管樂8座特優全國最強

By 台灣英文新聞
2023/03/17 18:27
圖／新北市教育局
圖／新北市教育局

圖／新北市教育局

圖／新北市教育局

111學年度全國學生音樂比賽團體項目決賽日前落幕，新北共計189隊參與賽事，表現優異，共抱回39座特優、132座優等獎座。表現最亮眼為管樂項目，總計榮獲13座特優，其中國小管樂就囊括8座特優，為該類組全國之冠，展現新北市音樂團隊長期蓄積之績優能量！

江翠國小管樂團蟬聯2年全國音樂比賽特優，校長周麗櫻表示，感謝指揮陳仁智老師細心帶領學生，從呼吸到長音細細琢磨，打下穩固的基本功，也感謝老師及志工家長們的溫暖鼓勵，讓孩子們一路穩紮穩打，在音樂之中找到自信。豎笛首席林亭余同學說，2年級剛加入管樂團時對樂器很生疏，經過3年不斷的學習，不僅越來越進步，也結交到好朋友，更體會到團隊合作的重要！

也榮獲特優的光復國小管樂團，指導老師陳順發最常提醒學生，不要想著比賽，而是要想著怎麼把音樂做好，同時鼓勵學生加入管樂團，樂團也越來越壯大，團員升上國中後，九成以上仍繼續參與樂團，持續為音樂努力。

江翠國中管樂團僅27名同學出賽，但在眾多管樂團中，以小勝大，獲得評審的肯定，勇奪特優佳績。團務老師許心怡表示，樂團人數雖少但努力克服萬難，像7年級廖錦真同學僅經過半年訓練就參賽，學習長笛的盧瑗同學支援打擊分部，兼顧兩種樂器、張芷寧同學雖然腳痛仍堅持上台，都展現出學生對音樂的熱愛。

中山國中管樂團則是由3個年級共同組成的中型樂團，全國賽前兩天，正逢8年級隔宿露營，團員返校後，不顧活動後疲憊，立即參與賽前最後加練，靠著意志力與團隊榮譽心，做最後衝刺，榮獲優等佳績，精神令人感佩。

金山高中今年管樂團跟打擊樂團皆獲全國賽優等佳績，賽前學校特別利用班週會安排各團隊表演，讓孩子練膽量、練走位。其中管樂團本次為睽違10年以上進全國賽，該團指導老師陳一夫說，有的團員高一才開始學習管樂器，學齡最少半年、最多不滿3年，學生們犧牲午休、放學時間努力練習。去年通過海選參與嘉義管樂節演出，今年更參與聯合寒訓，為全國賽做最好的準備，自己深深以孩子為榮！

教育局長張明文表示，感謝各校師生、家長及行政的努力，在全國音樂比賽中為新北市取得亮眼的成績。未來教育局將持續辦理多元藝術活動，並鼓勵各校深耕藝術社團，開啟學生多元智能，也讓藝術興趣、專長成為孩子一生的好朋友。

更新時間 : 2023-03-20 00:16 GMT+08:00

最受歡迎

南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
〈投資理財〉 台灣金融業不景氣 租賃業一支獨秀
〈投資理財〉 台灣金融業不景氣 租賃業一支獨秀
台灣資安新創「池安量子資安」喬遷 高志明、黃珊珊站台支持抗量子攻擊技術
台灣資安新創「池安量子資安」喬遷 高志明、黃珊珊站台支持抗量子攻擊技術
【18禁】《屍房菜》首部華語男男同志鬼片　台灣搶先全球上映！
【18禁】《屍房菜》首部華語男男同志鬼片　台灣搶先全球上映！
美國銀行倒閉潮會否蔓延？政府介入、國會研議新法 拜登：銀行風險已降低
美國銀行倒閉潮會否蔓延？政府介入、國會研議新法 拜登：銀行風險已降低
【台灣有事就是日本有事】距台僅270公里 日本自衛隊飛彈部隊進駐石垣島
【台灣有事就是日本有事】距台僅270公里 日本自衛隊飛彈部隊進駐石垣島
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
科威特航空首次來台招募空服員 月薪9萬起
科威特航空首次來台招募空服員 月薪9萬起
2/20起台灣鬆綁室內口罩令　百貨公司、看球賽演唱會要戴口罩嗎？QA一次看
2/20起台灣鬆綁室內口罩令　百貨公司、看球賽演唱會要戴口罩嗎？QA一次看