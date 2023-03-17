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富邦證券六連霸《財訊》「最佳財富管理大獎」風控、個人化服務深獲肯定

By 台灣英文新聞
2023/03/17 17:55
圖／富邦證券

圖／富邦證券

面對2022年全球金融市場重挫，富邦證券憑藉堅強的研究團隊，及時掌握市場趨勢，為客戶做好投資風險把關，開創財富管理的新價值。富邦證券再次榮獲《財訊2023財富管理大獎》肯定，第六度蟬聯「最佳財富管理獎」最高榮耀，並囊括「最佳數位金融」、「證券金融服務創新」、「最佳影音行銷」、「最佳服務」共5項大獎，實力備受肯定。

富邦證券總經理郭永宜表示，2022年富邦證券財富管理的主要策略是風險控管，面對金融市場震盪，商品部門主動提供市場資訊並警示潛在風險，協助投資人做資產管理，包括在空頭行情下透過期貨與借券避險、在市場升息環境下透過配息走高的海外債等進行資產配置，協助客戶避險與提升勝率。此外，透過擴編產品經理與輔銷人員的專家團隊，以強化商品規劃及擴大服務量能，讓第一線業務同仁能針對客戶需求提供最適合的商品，共同協助客戶在波動市場中持盈保泰，是富邦證券能脫穎而出獲得「最佳財富管理獎」的關鍵。

富邦證券長期深耕數位金融服務，觀察到投資人除了投資台股外，也轉向挪移部分資產投資海外市場，因此，在現有交易APP推出美股專屬服務包含提供即時報價、長效單、停損單等功能與美股定期定額專區。富邦證券建置全新智能個人化訊息推播服務，透過大數據了解客戶需求及偏好，主動推播符合需求之專屬訊息。此外，影音行銷也是數位服務重要的一環，富邦證券特別推出三種型態影音節目，包含以趨勢性主題製作20分鐘深度影音節目《富邦說趨勢》；聚焦在投資工具，每集節目用3到5分鐘時間，以淺顯易懂的方式介紹多元金融商品主題與操作技巧的《富邦學BAR》；還有以商品訊息通知與行銷活動宣傳為主，讓投資人第一時間了解目前最新商品與服務資訊的《投資短動畫》，以數位科技聚焦客戶服務，一舉榮獲「最佳數位金融」、「證券金融服務創新」及「最佳影音行銷」三項大獎肯定。

因應高齡化社會來臨，富邦證券成立「公平待客委員會」，為高齡客戶的風險控管把關，並重視解決高齡客戶數位落差之措施，像是在電子下單APP亦特別提供語音服務，讓高齡客戶從股票查詢到下單，用「說」的就可以取得相關服務，並增設樂齡諮詢服務專線，由專人提供便利服務。此外，富邦證券基於保護投資人立場，負責客戶ＫＹＣ與商品銷售的同仁為不同單位，ＫＹＣ同仁會深入了解客戶需求與風險承受度，並忠實告知商品的適合度，同時銷售同仁必須介紹風險度合適的商品。富邦證券持續落實公平待客原則，除了為客戶追求財富增值外，更為客戶可能面臨到的風險進行層層把關，協助客戶保護資產，成為投資人心中理想的財富管理夥伴。

更新時間 : 2023-03-20 00:16 GMT+08:00

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