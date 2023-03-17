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台灣士兵陳嘉壎游往中國 金門地檢署發通緝令、尋求遣返

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By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/17 17:49
金門二膽島

金門二膽島 (來源 中央社)

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊一名陳姓上兵9日失聯，後證實游往中國，在廈門獲安置，今（17）日福建金門地檢署發布通緝，時效20年。

根據福建金門地方檢察署，二膽上兵陳嘉壎離營失聯，涉嫌違反陸海空軍刑法。地檢署10日獲知訊息，分軍他案辦理，並指揮法務部調查局福建省調查處、金門憲兵隊專案小組調查。

金檢指出，金門憲兵隊14日將相關卷證送交地檢署，為釐清事實，今對陳嘉壎發布通緝，至於他是否也涉其他罪嫌，仍須進一步偵查。主任檢察官劉建志表示，陳兵離營應與財務問題有關，目前排除了感情或管教不當等因素，但由於無法傳訊到案，無法確認。

金檢下週將透過法務部，向中國公安當局提出遣返要求。

中央社指出，檢方調查發現，陳兵9日凌晨5點多穿著非軍方救生衣、帶著手機，游向中國。二膽與廈門距離4公里，途中經過三膽、四膽、五膽後，到達青嶼，即進入了中國海域。

陸委會主委邱太三13日證實，接獲中國通知，陳姓上兵人在廈門。國民黨立委陳玉珍16日透露，陳某不想回台，家屬已獲中方同意探視，她可能會隨同前往。

退輔會主委馮世寬昨日稱這不過是「象徵性叛逃」，「他懂什麼？」陸軍司令上將徐衍璞今日則赴二膽島為官兵打氣，籲遵法守紀，在家孝親、在軍中對國家忠誠。
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