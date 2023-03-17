俄烏開戰後北約首次軍援戰機 波蘭供烏克蘭4架米格29

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）俄國與烏克蘭的戰爭已持續超過一年，靠著高昂的士氣及西方各國提供的物資，烏克蘭才能撐到今天，而為了表達聲援的立場，波蘭政府昨（16）日宣布將向烏克蘭提供4架蘇聯時期的戰機，成為第一個向烏軍提供戰機的北約國家。

事實上，身為前蘇聯的加盟共和國，烏克蘭在開戰之初約有120架可升空作戰的戰機，大部分是過時的蘇愷27與米格29。本次波蘭提供的戰機即是米格29，雖然性能比不上俄國的新型戰機，但因為烏克蘭飛行員已接受過相關訓練，這些戰機抵達後就可直接投入戰鬥。

開戰以來，大部分提供給烏克蘭的武器都是槍枝與火炮類，不久前德國等國開始提供烏軍戰車，戰機倒是頭一次。現在波蘭開了頭，其他曾屬於蘇聯勢力範圍而有大量蘇聯裝備的北約國，也開始思考是否可將這些舊的蘇聯戰機提供給烏克蘭使用。

曾因俄國亡國數次、在二戰後被共產黨統治的波蘭，一直以來都是烏克蘭裝備最堅定的援助者，加上因為正在全面換裝美制北約武器，舊裝備能提供給烏克蘭使用也是一舉兩得。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）表示，4架米格29戰機未來幾天內就會送出。

然而，雖然對波蘭的相助表達了感謝，烏克蘭其實在開戰之初就一直希望獲得北約國家的第四代戰機，像是美國的F-16等，不過美國已明確表達不會提供戰機，且雖然英國正在協助烏克蘭飛行員駕駛北約戰機，訓練還是需要花不少時間，即使真的有國家提供北約戰機給烏克蘭，也要再一段時間才能發揮作用。

BBC報導則指出，波蘭的援助當然不無小補，但是對現階段戰局的影響不大，4架舊型蘇聯戰機很難起到決定性的作用。