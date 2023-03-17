（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）國內禽場禽流感疫情持續升溫，日前金門一禽場檢出H9N2病毒，為我國首度於禽場檢出此亞型病毒株，疾管署今（17）日呼籲禽畜/動物防疫工作人員於工作時應佩帶個人防護裝備及落實呼吸道衛生。倘有類流感症狀，應儘速就醫並告知醫護人員TOCC(旅遊史、職業史、接觸史及群聚史)，另一般民眾亦應減少接觸禽鳥。

疾管署指出，針對國內檢出H9N2亞型病毒之禽場，衛生單位已針對從事撲殺、清場相關人員協助其個人防護裝備穿脫相關衛教，並已於第一時間造冊與進行健康狀況追蹤等防治措施，目前掌握接觸者防治人員20人、禽場人員1人，共21人，皆無出現類流感症狀。

另針對國內禽流感疫情之接觸者，自今(2023)年1月起，相關接觸者列冊健康管理追蹤共695人(分屬47場)，均未發現新型A型流感人類個案。



疾管署說明，自2013年起國際間持續報告零星人類感染H9N2案例，迄今累計報告至少97例，逾7成為幼童，重症計8例，死亡計2例(均有慢性病史)，主要發生於亞洲且近9成個案發生於中國，最近1例為2022年11月中國湖南省輕症病例。

WHO於2023年2月24日針對H9N2風險評估表示，目前多數病例曾接觸禽鳥或受汙染環境，由於病毒於家禽中持續流行，預期將持續出現零星人類案例，惟目前證據顯示其尚未獲人際傳播(人傳人)能力，社區傳播可能性低，但可能出現偶發人類感染病例，需密切監測。H9N2目前屬於對人的疾病嚴重程度為「低」之新型A型流感亞型。



疾管署提醒，由於國內禽類疫情持續發生，感染禽流感之家禽其呼吸道分泌物及排泄物都可能含有病毒，工作人員若不慎接觸，很可能透過呼吸道、眼、鼻及口腔黏膜等傳染途徑進入人體，人類暴露及感染風險增加，籲請禽畜相關工作人員，落實工作時佩戴個人防護裝備。

為防範新型A型流感，請民眾遵守「5要6不」原則，相關資訊可至疾病管制署全球資訊網，或撥打免費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

「5要」：肉類及蛋要熟食、要以肥皂澈底洗手、出現症狀，要戴口罩速就醫並告知職業及接觸史、與禽畜長期接觸者要接種流感疫苗、要均衡飲食及適當運動。

「6不」：不生食禽鳥蛋類或製品、不走私及購買來路不明肉品、不接觸或餵食禽畜、不野放及隨意丟棄禽畜、不將飼養禽畜與其他禽畜混居、不去空氣不流通或人潮擁擠的場所。

​​​​​​​台灣首見H9N2禽流感病毒 國際曾有2人死亡 疾管署籲「5要6不」

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