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台灣電價要漲了 平均漲幅11%、住宅用電700度以下凍漲

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By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/17 18:00
台北超市（圖／美聯社）

台北超市（圖／美聯社）

更新時間：03-17 18:00

鑒於國際燃料價格仍屬高檔，對台電造成壓力，經濟部電價費率審議會決議，平均電價調漲11%。

住宅用電，每月701度以上漲3%、每月千度以上漲10%。小商家1501度以上漲3%、3001度以上漲5%。

產業方面，高壓、特高壓用電大戶漲17%。低壓用戶調漲10%。2022年下半年用電衰退10%以上產業調幅減半。

平均電價每度調為3.1154元，新電價自4月1日起實施。

---

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）經濟部今（17）日舉行電價費率審議會，工商業與住家用電恐皆會調漲，最高調幅高達10%以上。商總理事長許舒博呼籲，小戶凍漲、大戶多負擔。

聯合報引述知情官員說法，台電提出的方案，無論工商或住宅用電，一定度數以上的必須調整電價，預估整體提漲10%至11%，高於去年8.4%，但實際調幅仍待審議會拍板。

昨日環團在記者會中批評政府長期補貼工業用電，大型工業電費低，不符公平正義，呼籲應採不同漲幅級距，對空汙災民及弱勢氣候難民制定補償電價。

報導指，為了降低民生負擔，預計多數民眾，約84%至90%，不會受到住宅用電漲幅影響，但1000度以上將大幅提漲，藉此差異鼓勵節約用電。

商總理事長許舒博在出席審議會前表示，電價調高恐引發通膨，影響景氣復甦。他提到，以往民生用電是每月1000度以上才調漲，現若要漲，建議700度以上再調，700度以下凍漲。另工商大戶應不要調超過10%，以免衝擊商業。
電價
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