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美國CDD示警：巴貝氏蟲症病例數翻倍成長 遭蜱叮咬要當心

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/17 16:55
美國CDC於16日表示，2011年至2019年間境內東北部的巴貝氏蟲症病例數增加一倍。（圖／美聯社）

美國CDC於16日表示，2011年至2019年間境內東北部的巴貝氏蟲症病例數增加一倍。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）美國疾病管制與預防中心（CDC）於16日（本週四）表示，2011年至2019年間境內東北部的巴貝氏蟲症病例數增加一倍；雖然多數人感染後不會出現症狀，但對於免疫力低下等高風險族群來說，嚴重恐致命。

巴貝氏蟲（Babesia）為一種紅血球寄生蟲，可經由蜱叮咬及輸血方式傳播；巴貝氏蟲症又稱焦蟲病（piroplasmosis）、壁蝨熱（tick fever）、德州熱（Texas fever），為人畜共通寄生蟲病，可感染各種脊椎動物宿主包括家畜、野生 動物及人。美國巴貝氏蟲症的病例分佈於東北部及中西部，主要分佈於溫暖的地區。

一般健康的人感染後大多無症狀或僅有輕微症狀，有些人會出現類似流感症狀，包括發燒、寒顫、出汗、嘔吐、腹痛和肌肉、關節疼痛等，但對於缺乏脾臟或免疫力低下等高風險族群可能造成較嚴重的情況，嚴重恐致死。

美國CDC表示，這種疾病在過去幾十年來非常罕見，但近來卻在東北部和中西部10州開始流行。專家表示，氣溫上升和鹿群數量增長，皆可能有助於蜱蟲茁壯成長，導致其數量激增。

1969年麻州出現美國首例已知通報病例，近幾年來，大多數的病例均發生在春、夏季的東北部和中西部，包含紐約州、麻州、康乃狄克州等。

根據CDC的研究顯示，研究人員分析了2011年至2019年間在美國10州的巴貝氏蟲症患者的資料，總計16,174例。光是2019年就有超過2,300例，是2011年的兩倍多。

從地區來看，位於中西部的明尼蘇達州和威斯康辛州，總年度病例數相對穩定，相比之下，東北部的佛蒙特州、緬因州、新罕布夏州和康乃狄克州等8個州的增幅最大。其中佛蒙特州、緬因州和新罕布夏州在過去未被列為流行地區。

塔夫茨醫療中心的巴貝氏蟲專家Edouard Vannier表示，由於蜱蟲喜歡溫暖潮濕的環境，氣候變遷造就這種疾病正向北蔓延中，再加上鹿群數量不斷增長，蜱蟲雖然不會寄生於鹿群身上，但鹿群卻是成年蜱蟲的最佳食物來源。

美國CDD示警：巴貝氏蟲症病例數翻倍成長 遭蜱叮咬要當心
巴貝氏蟲
蜱蟲
巴貝氏蟲症
焦蟲病

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