（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）為了展現對俄國總統普丁的支持，中國外交部今（17）日宣布，國家主席習近平將於下週訪俄，這將是俄烏戰爭去年2月開打以來，習近平首度訪俄。

AP、路透報導，中國外交部發言人華春瑩表示，在普丁邀請下，習近平將於20至22日赴俄進行國是訪問。

克里姆林宮也發布聲明指出，二人將討論俄中兩國進一步發展全面夥伴關係、進行戰略性互動等議題，就如何深化中俄在國際場域中的合作交換意見。二人會晤後將簽署「重要雙邊文件」。

早在俄烏大戰前，中國就表達了與俄國友誼無上限（no-limits）的立場，一邊宣稱尊重所有國家主權與領土完整姓，卻自始至終拒絕譴責俄國侵略烏克蘭。北京譴責的反倒是西方對俄制裁，更指控北約（NATO）與美國意圖挑釁俄國。自俄侵烏，俄中貿易大增，中國成了俄國石油最大買主。

普丁是於去年12月與習近平視訊對話時提出邀請，稱此一訪問將讓全世界看到俄中關係的緊密。

中國外交部長秦剛16日也罕見與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）通話，表達中國對戰事曠日持久恐失控的擔憂，呼籲雙方尋求政治解決之道。秦剛宣稱，中國始終抱持客觀、公正立場，致力促進和平、促國際創造和談有利條件。庫列巴稍後推文表示，二人談及了領土完整的重要性。

力挺普丁 中國外交部：習近平下周訪問俄國