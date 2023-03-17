Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

貓奴注意！農委會發布養貓指南 小孩遛貓、家貓生小崽都違法

  101
By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/17 14:56
（圖／Unsplash_ <a href="https://unsplash.com/@plhnk">Paul Hanaoka</a>）

（圖／Unsplash_ Paul Hanaoka

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）繼去年發布「犬隻飼養與照顧指南」後，農委會16日再推「貓隻飼養與照顧指南」，讓貓奴在伺候主子時不致手忙腳亂，其中值得注意的是，切勿逕自讓貓兒生小貓，否則恐違法受罰。

我國寵物數量持續增加，去年1至9月寵物登記數甚至多於新生兒。根據2021年全國家犬貓數量調查，台灣家犬數量已逾123萬隻，家貓也來到870,810隻，相較於2011年的302,846，十年內數量增幅達1.88倍。

為了教育飼主正確的養貓觀念，農委會的「貓奴養成指南」從貓咪基本認識講起，說明貓兒成長過程會有何變化以及其習性。比如，貓一年發情兩三次，因此絕育相當重要。又，貓兒甩尾、炸毛、飛機耳、哈氣、拱背等動作，可能是感受到壓力，而磨爪則除了修指甲，也可能是感受到緊迫。

在飼養照顧指引方面，農委會籲飼主記得為貓兒打預防針、絕育、植入晶片進行寵物登記。其他小撇步如準備紙箱與玩具、讓貓兒可自由探索適應環境、注意水分補充、定期檢查、外出注意事項等。

農委會畜牧處寵物管理科叮嚀，飼主應為寵物貓結紮，不可任意繁殖，若家貓生下小貓，恐視為違法，可依違反《動物保護法》處以新台幣5萬以上、25萬以下罰鍰。另，帶貓兒出入公共場所，應由7歲以上人士陪伴，因此若讓小朋友單獨遛貓，也可能觸法，面臨3千元以上、1.5萬元以下罰鍰。

民眾可至農委會動物保護資訊網，點選（首頁/我想了解專區/同伴動物/貓隻飼養與照顧指南），多多下載運用。

貓奴注意！農委會發布養貓指南 小孩遛貓、家貓生小崽都違法

貓奴注意！農委會發布養貓指南 小孩遛貓、家貓生小崽都違法
台北寵物展，寵物背包中的貓（圖／美聯社）
寵物
家貓
貓咪
貓兒
貓奴
指南
農委會
台灣
絕育
結紮

相關新聞

有意與台灣斷交轉與中國建交　路透：美國正試圖阻止宏都拉斯
有意與台灣斷交轉與中國建交　路透：美國正試圖阻止宏都拉斯
2023/03/19 11:34
科威特航空首次來台招募空服員 月薪9萬起
科威特航空首次來台招募空服員 月薪9萬起
2023/03/18 20:36
【台灣有事就是日本有事】距台僅270公里 日本自衛隊飛彈部隊進駐石垣島
【台灣有事就是日本有事】距台僅270公里 日本自衛隊飛彈部隊進駐石垣島
2023/03/18 19:34
台灣普發6千現金 詐騙網站猖獗 財政部警告勿上當
台灣普發6千現金 詐騙網站猖獗 財政部警告勿上當
2023/03/18 17:22
3/18台灣新增COVID本土案例7,825例 Rt值<1顯示疫情降溫
3/18台灣新增COVID本土案例7,825例 Rt值<1顯示疫情降溫
2023/03/18 15:03

更新時間 : 2023-03-20 00:15 GMT+08:00

最受歡迎

南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
南韓邪教「嬰兒花園」聲請假處分禁播「以神之名」　若不從則賠償每日25萬台幣
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈
〈投資理財〉 台灣金融業不景氣 租賃業一支獨秀
〈投資理財〉 台灣金融業不景氣 租賃業一支獨秀
台灣資安新創「池安量子資安」喬遷 高志明、黃珊珊站台支持抗量子攻擊技術
台灣資安新創「池安量子資安」喬遷 高志明、黃珊珊站台支持抗量子攻擊技術
【18禁】《屍房菜》首部華語男男同志鬼片　台灣搶先全球上映！
【18禁】《屍房菜》首部華語男男同志鬼片　台灣搶先全球上映！
美國銀行倒閉潮會否蔓延？政府介入、國會研議新法 拜登：銀行風險已降低
美國銀行倒閉潮會否蔓延？政府介入、國會研議新法 拜登：銀行風險已降低
【台灣有事就是日本有事】距台僅270公里 日本自衛隊飛彈部隊進駐石垣島
【台灣有事就是日本有事】距台僅270公里 日本自衛隊飛彈部隊進駐石垣島
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
111年11、12月統一發票中獎號碼出爐！千萬特別獎號碼: 28089459
科威特航空首次來台招募空服員 月薪9萬起
科威特航空首次來台招募空服員 月薪9萬起
2/20起台灣鬆綁室內口罩令　百貨公司、看球賽演唱會要戴口罩嗎？QA一次看
2/20起台灣鬆綁室內口罩令　百貨公司、看球賽演唱會要戴口罩嗎？QA一次看