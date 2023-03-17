（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）繼去年發布「犬隻飼養與照顧指南」後，農委會16日再推「貓隻飼養與照顧指南」，讓貓奴在伺候主子時不致手忙腳亂，其中值得注意的是，切勿逕自讓貓兒生小貓，否則恐違法受罰。

我國寵物數量持續增加，去年1至9月寵物登記數甚至多於新生兒。根據2021年全國家犬貓數量調查，台灣家犬數量已逾123萬隻，家貓也來到870,810隻，相較於2011年的302,846，十年內數量增幅達1.88倍。

為了教育飼主正確的養貓觀念，農委會的「貓奴養成指南」從貓咪基本認識講起，說明貓兒成長過程會有何變化以及其習性。比如，貓一年發情兩三次，因此絕育相當重要。又，貓兒甩尾、炸毛、飛機耳、哈氣、拱背等動作，可能是感受到壓力，而磨爪則除了修指甲，也可能是感受到緊迫。

在飼養照顧指引方面，農委會籲飼主記得為貓兒打預防針、絕育、植入晶片進行寵物登記。其他小撇步如準備紙箱與玩具、讓貓兒可自由探索適應環境、注意水分補充、定期檢查、外出注意事項等。

農委會畜牧處寵物管理科叮嚀，飼主應為寵物貓結紮，不可任意繁殖，若家貓生下小貓，恐視為違法，可依違反《動物保護法》處以新台幣5萬以上、25萬以下罰鍰。另，帶貓兒出入公共場所，應由7歲以上人士陪伴，因此若讓小朋友單獨遛貓，也可能觸法，面臨3千元以上、1.5萬元以下罰鍰。

民眾可至農委會動物保護資訊網，點選（首頁/我想了解專區/同伴動物/貓隻飼養與照顧指南），多多下載運用。

貓奴注意！農委會發布養貓指南 小孩遛貓、家貓生小崽都違法



台北寵物展，寵物背包中的貓（圖／美聯社）