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氣候變遷 傳染病蠢蠢欲動 瘧疾恐在希臘等國捲土重來

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/17 13:30
氣候變遷導致許多傳染病捲土重來，包含瘧疾、霍亂、登革熱和肺結核等，傳染範圍也逐漸擴大。（圖/pixabay）

氣候變遷導致許多傳染病捲土重來，包含瘧疾、霍亂、登革熱和肺結核等，傳染範圍也逐漸擴大。（圖/pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）氣候變遷導致許多傳染病捲土重來，包含瘧疾、霍亂、登革熱和肺結核等，傳染範圍也逐漸擴大，一些像似希臘等非疫區國家也正在淪陷中。

本週二在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行的一場健康高峰會上，專家示警，隨著氣溫升高，對人們的健康影響深遠，人類暴露於瘧疾、霍亂、登革熱及結核病等傳染病的風險也隨之提高。

惠康基金會負責人Felipe Colon Gonzalez說，氣候變遷不僅是氣候危機，更是健康危機，造成糧食不足、傳染病等問題日益嚴峻，非洲和拉丁美洲等高海拔地區出現瘧疾的病例數越來越多，甚至自1974年已根除瘧疾的希臘也出現零星案例。

環境、氣候發生變化，造就霍亂和肺結核無情的肆虐，疫情也在歐洲和日本局部爆發。

專家表示，當賴以生存的環境氣溫升高後，促使一些無脊椎動物往更高海拔的地區尋找涼爽的棲息地，當氣候變的潮濕又頻繁降雨時，則適宜瘧疾病媒蚊繁殖。

根據《柳葉刀倒計時》（The Lancet Countdown）報告，由於氣候變遷造就引發瘧疾的致病原瘧原蟲傳播月份因此增加，而其他傳染病如登革熱、霍亂和肺結核的疫區也在逐漸擴大，更多人類面臨疾病的威脅，特別是那些原本被認為不會出現這類傳染病的高海拔地區。

該份報告發現，在過去60年，氣候變遷導致瘧疾傳播月份增加，在美洲增加了31%、非洲13%。另一方面，原本不會出現瘧疾疫情的的南美與非洲高海拔地區，因氣候變遷已越來越適合該疾病傳播，無疑為當地公共衛生系統帶來龐大的壓力。
氣候變遷
瘧疾
登革熱
霍亂
肺結核

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