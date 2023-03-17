台灣資安新創「池安量子資安」喬遷 高志明、黃珊珊站台支持抗量子攻擊技術

(台灣英文新聞／楊琇羽 台北採訪報導）源自臺灣大學快速密碼學實驗室的密碼技術新創公司「池安量子資安（CHELPIS）」今（17）日舉行辦公室喬遷記者會，創辦人暨執行長池明洋也宣佈公司新發展方向，在後量子電腦時代裏更高的網安資安需求下，以量子密碼學為核心來研發全球最先進資安技術，為全球企業客戶提供更加全面的資安解決方案。

網擎資訊公司董事長、義美食品總經理高志明，以及國發基金，近年陸續以天使投資人身份投資池安量子資安，而這家近年瞄準「後量子密碼技術」的新創公司，頂尖人才不斷加入，業務不斷成長，因此搬遷至古亭捷運站附近新址，交通便利，達百坪的寬敝空間採光大面明亮，還有大片綠樹環繞，夢幻辦公空間比照美國矽谷科技新創公司充滿美學的環境，共同工作區還擺放多樣高級零食與咖啡，激發員工工作創意及提升工作生產力。

在周五（17日）的辦公室喬遷剪綵記者會上，國內外科技或資安公司與組織代表、政府官員、以及池安的天使投資人們齊聚交流，來賓還包括與新創圈淵源甚深的前台北市副市長黃珊珊，她以池安的科技法律顧問身份出席與會。

高志明致詞時把自己喻為「人才黏著劑」，他把台灣優秀年輕人連結起來，幫助他們創業，今天池安喬遷至新辦公室，特別過來表達支持。高志明也強調現今數位轉型時代資安及打造資安生態圈的重要性，會持續對優秀資安新創公司給予強力支持，幫助他們發展國內外客戶全方位的資安服務。



網擎資訊董事長高志明（右二）以天使投資人身份出席池安量子資安池明洋（右一）的辦公室喬遷記者會並剪綵，池安科技法律顧問黃珊珊（左二）及調查局官員（左一）也出席剪綵。( 台灣英文新聞／楊琇羽 攝）

「池安科技」到「池安量子資安」

周五的記者會除了慶祝公司喬遷之喜，公司也宣佈從「池安科技」更名為「池安量子資安股份有限公司」，象徵公司下階段將以量子密碼學為核心來研發最先進資安技術，提供更加完整的資安服務。

記者會上，執行長池明洋暢談公司創辦五年來的心路歷程，以及其關鍵研發技術，介紹包括公司研發的全球第一個「抗量子攻擊（Quantum-safe）的多功能智慧卡冷錢包」、EDGE端點安全防護服務等，能運用在多個產業與場景；末端使用者的資料隱私安全與使用便利背後，是池安強大運算與複雜高端的安全防護技術所支持。

身為連續創業家的池明洋指出，團隊2008年發跡於台大密碼實驗室，之後不斷在量子密碼、加密通訊、加密貨幣上密碼演算法發展核心技術與系統，2018年之後，池安的安全方案導入多家大型企業辦公空間，並與Coolbix、Aegis一線區塊鏈公司合作，提供冷錢包、區塊鏈安全服務。

到了2021年，池安完成「零信任（zero-trust）」與後量子密碼場域驗證，也與高通合作開發5G量子安全技術；2022年後進入「後量子時代」，池安投入工控與AI量子安全計畫，導入安全認證，更投入元宇宙區塊鏈技術，投資明合智聯（FormosaVerse），新址也與明合智聯共享辦公空間。

「因應後疫情時代帶來的數位轉型變革，我們深刻理解 IT/OT、IIoT、AIoT等產業從端點到雲端所面臨的資安挑戰，池安為此開發了一系列針對這些產業的資安解決方案，幫助客戶建立更加安全和可靠的資安基礎。」

曾任趨勢科技研發經理的池安策略資安長呂佳諺告訴Taiwan News，公司深耕加密技術應用於資安軟體服務，除了能滿足對資安需求極高的區塊鏈與資安新創業者，也能滿足包括金融製造業、政府機關或公用事業、物聯網防護的各種資安需求，遠離惡意攻擊。

談到物聯網，呂佳諺指出，合作夥伴採用池安的核心技術，提升全台各地重要基礎建設物聯網防護能力，下一步公司也佈局資安硬體所需強大運算晶片研發。面對來自中國及其它國家「魔高一尺」量子電腦攻擊，池安要「道高一丈」透過軟硬整合讓資訊防護更到位。



池安量子資安展示全球第一個「抗量子攻擊（Quantum-safe）的多功能智慧卡冷錢包」、EDGE後量子算法ＣＰＱ開發套件。( 台灣英文新聞／楊琇羽 攝）