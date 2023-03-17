（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國先前爆發使用人工淚液品牌EzriCare遭感染綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa）事件，而根據美國疾病管制中心（CDC），不只淚液，由同一家印度品牌出產的眼藥水也疑似遭受汙染，有人死亡，有人嚴重到必須摘除眼球。

BBC報導，美國至少確認了16州68起罕見綠膿桿菌株感染案例，包括1人死亡，8人失明，4人必須手術摘除眼睛。

多數患者皆曾使用人工淚液或眼藥水，共10種品牌。經檢驗，用過的產品都發現了此種細菌。未開瓶的產品也正送檢中，以確認是否是在製造過程中遭到污染。

今年1月，CDC呼籲民眾停止使用印度藥廠製造的Global Pharma製造的EzriCare與Delsam Pharma人工淚液。2月，在美國食品藥物管理局正式建議下，該廠商發出了產品召回令。

上週，一名佛羅里達州女子對Global Pharma提起訴訟，稱在使用了這家產品後眼睛出現感染，被迫移除一只眼球。女子律師Natasha Cortes接受NBC訪問時指控該牌眼藥水防腐過程有問題，她認為應有不少人都已感染而不自知。

綠膿桿菌感染症狀包括：眼睛流出黃綠色或清澈液體、感到不適或疼痛、眼睛紅、視力模糊、對光敏感。

Global Pharmae仍堅稱目前尚無法證實此次爆發事件與其產品直接相關，但仍建議消費者停止使用相關產品，並稱會完全配合CDC與FDA指示。

根據市場調查公司Statista，美國2020年共有1.17億人使用眼藥水或洗眼液。

印度眼藥水、洗眼液遭綠膿桿菌汙染 美國患者被迫摘除眼球