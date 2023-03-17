美國第一共和銀行獲300億解危機 華爾街日報：高層兩個月來賣1200萬美元股票

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國Silvergate Bank、矽谷銀行 、Signature Bank接連倒閉已釀風暴，日前第一共和銀行再陷危機，11家大型銀行聯合出手注資300億美元（約新台幣9162億元）力挽狂瀾。第一共和銀行原先大跌的股價也應聲反彈，因市場信心回穩，美股三大指數大漲作收。

相關閱讀： 美國第16大銀行SVB倒閉08年以來最大 這幾家銀行也在剉

「幣圈最友善」Signature Bank美國周內第三家倒閉銀行 潛在受災戶盤點

綜合美媒全國公共廣播電台、華爾街日報、紐約時報報導，美國本月連倒3間銀行引發恐慌心理，連為沿岸的富人及企業提供巨額的抵押貸款的老字號、口碑佳的第一共和銀行（First Republic Bank）亦爆發擠兌潮，僅11日至12日提款量就達數十億美元，大批存款流向其他大型銀行。

儘管第一共和銀行12日表示獲得美國聯準會（Fed）和摩根大通銀行（JPMorgan Chase & Co.）共700億美元可用的流動資金，其股價依然因信用評級於15日被標普環球與惠譽兩家信評機構砍至垃圾等級，重挫至10年新低，以31.16美元的坐收。

華爾街日報更踢爆，第一銀行的管理高層在該行股價暴跌前的兩個月裡，就已接連出售高達近1200萬美元的公司股票。第一銀行及其高管拒絕就前出售股票行徑發表言論。

因大量存款流入大型銀行，此番救援計畫大銀行藉此將部分資金返還。參與救援的銀行於聯合聲明中指出，該項聯合行動顯示對第一共和銀行的信心，以及對美國所有規模銀行的信心；美國銀行體系的信用維持強勁，流動性充裕，不會被近期事件影響。

聲明也強調，中小型銀行對金融體系良好運作及健康至關重要，美國大型銀行與他行將會團結一致，並加強財務實力和流動性部署。

財政部長葉倫（Janet Yellen）稍早於出席聽證會時強調，美國的銀行體系依然健全，「可以儘管放心，美國民眾們的存款會在需要的時候到位」。

在大型銀行聯合拆彈後，第一共和銀行16日一度下挫36%的股價，也止跌回升，收盤倒漲近9%。

華爾街股市主要指數16日收盤大幅收高。道瓊工業指數勁揚371.98點，以32246.55點作收；標準普爾500指數上漲68.35點，收3960.28點；科技股那斯達克指數勁揚283.23點或2.48%，收11717.28點。