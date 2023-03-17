【超療癒】影后凱特布蘭琪合作巫師現身台灣　體驗神秘薩滿文化「亞馬遜叢林花浴」淨化心靈

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)創立於2008年的ESPpop，多年來致力於推廣自然療法以及薩滿文化，在2021年首次舉辦全台最大的薩滿活動「薩滿大地媽媽—春分復甦慶典」，推廣世界各地不同的薩滿文化，2023年「薩滿大地媽媽—重生慶典」將於4月1日至4月3日在文山農場再度舉辦。

年度主題「重生慶典」 期許在疫情後淨化心靈回歸自我



市集邀請含能量礦石商店、手作飾品、植物草藥、生活用品、薩滿工具、樂器與天然飲食等攤位。（圖/ESPpop）

薩滿Shaman，字根「sha」意為「通曉、知道」；大地媽媽Pachamama，「pacha」涵義壯觀，包括時間和空間，是「大地、世界、宇宙」之意。活動舉辦在春季，為薩滿文化中重要的節氣，也是喚醒大地母親的時刻，今年度主題為「重生慶典」，表達在經歷全球疫情過後淨化過去、回歸自我，重新感受的更生喜悅生活，讓薩滿為我們重新恢復與生態、文化和靈性的連結，與嶄新的現代生活並存。

凱特布蘭琪合作薩滿巫師Elisa Vargas Fernandez來台



Elisa Vargas Fernande。（圖/ESPpop）

本次「薩滿大地媽媽」邀請多位國際薩滿巫師來台參與講座，將分享當代薩滿文化、草藥植物、身心靈療癒等內容。其中在奧斯卡影后凱特布蘭琪新片《TÁR 塔爾》中合作的巫師Elisa Vargas Fernande將會在活動中現身，電影講述一個音樂家到亞馬遜叢林的Shipibo-Conibo部落進行自我探索，電影中許多關鍵時刻，揭露凱特布蘭琪飾演的音樂家塔爾與薩滿儀式之間關聯。座談中，Elisa Vargas Fernande 將從薩滿的基本理念出發，分享許多電影未提及的更多細節，用古老而精準的薩滿方法，喚醒自己的內在與整合，迎接全新的身心轉化。

除Elisa Vargas Fernande外，活動也邀請到非洲薩滿植物合作的薩爾維亞籍巫師De Koturo將在講座為我們以知識面分享非洲薩滿民族植物的廣泛運用，以及網路社群平台Thank you Plant Medicine版主—斯洛維尼亞籍巫師Sanken Wesna ，將帶領當代薩滿文化的草藥植物講座，此外還有薩滿文化圈頂尖的療癒師、占卜師、身體療癒工作者等夥伴提供各式服務，讓每位來參與者都有機會經歷一場探索自我與療癒的旅程。

「重生慶典」塑造一種生活實踐和祝福，進入儀式連結大地媽媽



亞馬遜叢林花浴。（圖/ESPpop）

這次活動將會由ESPpop規劃愛的可可儀式、亞馬遜叢林花浴（Water Blessing）祝福儀式，體驗原住民神聖傳統的溫柔能量，與被安全感包覆的自我覺察、療癒內在和接受指導，在現代生活中，將薩滿維度帶入你的日常中。

愛的可可儀式是日常可以實踐的過程，由專家帶來最原始並含豐富營養的可可果，透過植物本身的溫和性，達到放鬆和平衡的狀態。透過儀式讓今天和其他日子不同，使此刻和其他時刻有別。

亞馬遜叢林花浴（Water Blessing）祝福儀式是亞馬遜叢林裡古老傳統的儀式，在秘魯被稱為Banos de florales，部落人民使用植物、花草、草藥作為清理洗淨的方式，被認為可以消除阻礙、不平衡的能量。本次活動中將由來自亞馬遜叢林的原住民群Shipibo-Conibo所引領的花浴，讓我們與大地母親連結為我們帶來疫情後重生的新能量。