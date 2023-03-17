〈時評〉侯友宜暗嗆朱立倫　朱侯之爭再現

國民黨中央公布「中央選戰策略會報」的成員， 由於部分成員有爭議， 新北市長侯友宜第一時間表達憂慮與不妥的立場， 侯友宜從原本不沾鍋的習慣，變成急忙表態，這意味著侯友宜急了， 甚至擔心國民黨主席朱立倫壞了大局，或是不安好意，只好以公開卻不點名的方式，暗嗆朱立倫。

侯友宜在國民黨內，很少插手黨務， 甚至因為未前往南投立委補選站台，引發黨內不滿。 這是侯友宜的策略，一方面因為他愛惜個人羽翼， 深怕輔選對象有爭議，未來會讓自己惹禍上身； 另方面是他想要爭取非藍營的選票，所以減少出席相關活動， 刻意淡化他和國民黨的色彩。

因此，在有意保持距離的情況下，侯友宜不會去插手黨務， 更鮮少對黨內事務發言。不過，就在這兩天，侯友宜態度急轉直下， 甚至不惜說出重話，恐怕與國民黨近日發展局勢有關。

原本有意爭取總統大位的朱立倫，他在前幾天釋出態度， 強調總統大選民調不必將他納入，並且聲稱自己要做的每件事情， 都是要做球給主要候選人。這番話， 被解讀是朱立倫無意再角逐黨內提名， 解決了侯友宜代表國民黨參選總統競合關係的一項難題。

正當外界欣慰侯友宜可以稍為喘一口氣，未料， 朱立倫領導的中央黨部拋出選策會名單裡， 赫然見到台南市前議長李全教、立委傅崐萁的名字，引發黑金疑慮。 侯友宜立刻致電朱立倫，並且在臉書發文，強調「 拒絕黑金在任何政黨出現」，表面上客客氣氣， 實則要朱立倫馬上踩剎車。

侯友宜動作之大，恐怕連朱立倫都始料未及，但侯友宜怎能不急？ 因為侯友宜若是成為國民黨的總統參選人， 他也必須替國民黨提名的立委站台輔選， 萬一立委被提名人有黑金爭議，侯友宜要如何自處？

其次，這群人號稱是國民黨的「中央選戰策略會報」， 目前雖然是著眼於立委的提名，但未來是否會擴及到總統選戰， 尚屬未知數，可想而知，侯友宜更不願意直接與這群人沾上邊； 再者，侯友宜更害怕的是，這些都是朱立倫找來的人馬， 會不會在提名總統過程時，從中作梗？

侯友宜勢必要起身發言反對，不過，由於他的批評太直接、太露骨， 朱立倫心中肯定不是滋味，兩人關係再度緊張， 恐怕再現另一種形式的朱侯之爭。