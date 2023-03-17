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〈時評〉侯友宜暗嗆朱立倫　朱侯之爭再現

By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2023/03/17 12:02
國民黨立委傅崐萁17日呼籲新北市長侯友宜（中）表態選總統。侯友宜出席活動時受訪回應，「我該說的話都會說，該做的事我都會做」；至於選策會相...

國民黨立委傅崐萁17日呼籲新北市長侯友宜（中）表態選總統。侯友宜出席活動時受訪回應，「我該說的話都會說，該做的事我都會做」；至於選策會相...

國民黨中央公布「中央選戰策略會報」的成員，由於部分成員有爭議，新北市長侯友宜第一時間表達憂慮與不妥的立場，侯友宜從原本不沾鍋的習慣，變成急忙表態，這意味著侯友宜急了，甚至擔心國民黨主席朱立倫壞了大局，或是不安好意，只好以公開卻不點名的方式，暗嗆朱立倫。

侯友宜在國民黨內，很少插手黨務，甚至因為未前往南投立委補選站台，引發黨內不滿。這是侯友宜的策略，一方面因為他愛惜個人羽翼，深怕輔選對象有爭議，未來會讓自己惹禍上身；另方面是他想要爭取非藍營的選票，所以減少出席相關活動，刻意淡化他和國民黨的色彩。

因此，在有意保持距離的情況下，侯友宜不會去插手黨務，更鮮少對黨內事務發言。不過，就在這兩天，侯友宜態度急轉直下，甚至不惜說出重話，恐怕與國民黨近日發展局勢有關。

原本有意爭取總統大位的朱立倫，他在前幾天釋出態度，強調總統大選民調不必將他納入，並且聲稱自己要做的每件事情，都是要做球給主要候選人。這番話，被解讀是朱立倫無意再角逐黨內提名，解決了侯友宜代表國民黨參選總統競合關係的一項難題。

正當外界欣慰侯友宜可以稍為喘一口氣，未料，朱立倫領導的中央黨部拋出選策會名單裡，赫然見到台南市前議長李全教、立委傅崐萁的名字，引發黑金疑慮。侯友宜立刻致電朱立倫，並且在臉書發文，強調「拒絕黑金在任何政黨出現」，表面上客客氣氣，實則要朱立倫馬上踩剎車。

侯友宜動作之大，恐怕連朱立倫都始料未及，但侯友宜怎能不急？因為侯友宜若是成為國民黨的總統參選人，他也必須替國民黨提名的立委站台輔選，萬一立委被提名人有黑金爭議，侯友宜要如何自處？

其次，這群人號稱是國民黨的「中央選戰策略會報」，目前雖然是著眼於立委的提名，但未來是否會擴及到總統選戰，尚屬未知數，可想而知，侯友宜更不願意直接與這群人沾上邊；再者，侯友宜更害怕的是，這些都是朱立倫找來的人馬，會不會在提名總統過程時，從中作梗？

侯友宜勢必要起身發言反對，不過，由於他的批評太直接、太露骨，朱立倫心中肯定不是滋味，兩人關係再度緊張，恐怕再現另一種形式的朱侯之爭。
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更新時間 : 2023-03-20 00:14 GMT+08:00

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