【18禁】《屍房菜》首部華語男男同志鬼片　台灣搶先全球上映！

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)繼《三十ㄦ立》睽違六年後，香港導演雲翔帶著新作《 屍房菜》再度登台，本片除了他聞名的男性正面全裸與真槍實彈性愛場面，更首度融入鬼片類型， 打造第一部華語男男同志鬼片。

《屍房菜》的故事起於高雄，隨著鬼主角一路造訪日本的「自殺勝地」青木原樹海、充滿西班牙國寶建築師高第美麗藝術建築的巴塞隆納、泰國活色生香的大城曼谷與清靜悠閒的北都清邁，再回到雲翔主要據點香港本土。

取材《三十儿立》天菜型男主角賀飛在摯友去世時受其附身的親身經歷， 更加令人毛骨悚然卻也為之動容；雲翔也設計出非法送行儀式「 屍房菜」的驚心動魄情節，讓死者至親吃下各自「繼承」 的屍體部位，強烈呼應片中十分深刻的生死命題。

《十三門徒》 去年在台灣國際酷兒影展隆重世界首映，台灣影迷成為全球首批的觀眾， 如今台灣更成為全球第一個正式上映這兩部作品的國家！雲翔已取得 台灣「梅花卡」外僑永久居留證，在同一年內拍攝的《 十三門徒》與《屍房菜》，也有許多在台取景的片段，台灣成為 全球院線頭香國家。

《十三門徒》與《屍房菜》其實一口氣同時拍攝，原為同一部片卻一分為二？這兩部片本命名為《柏拉圖式死亡》，雲翔決定一分為二，兩片調性雖天南地北，卻必須接連觀賞，才能瞭解其中一脈相承的劇情脈絡及創作理念。

雲翔預告，下一部作品將為他告別影壇的封刀之作，是首度跟最後一次現身幕前親自演出，16年電影生涯即將劃下圓滿句點。

故事圍繞在慘遭心儀長官與變態惡徒連續輪暴的小兵亞奇（劉宜豪 飾），絕望自盡後變成孤魂野鬼，卻也展開附身活人周遊列國的奇幻旅程。他在日本偶遇明星賀飛（飾演自己），隨他到巴塞隆納與DJ男友丹尼爾（丹尼爾班傑明 飾）相會，同時行俠仗義懲罰偷吃理髮師（艾力克斯阮 飾），又赴曼谷與久別重逢的跨性別姊姊蘇奇（蔡書綺 飾）互相療癒，最後抵達香港，與同為遊魂的女孩（黃巧綸 飾）聯手拯救生無可戀的音樂家（曾慶翔 飾）。

《屍房菜》於香港同志影展世界首映，將於4月7日台灣上映。