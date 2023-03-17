【18禁】《屍房菜》首部華語男男同志鬼片　台灣搶先全球上映！

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)繼《三十ㄦ立》睽違六年後，香港導演雲翔帶著新作《
《屍房菜》的故事起於高雄，隨著鬼主角一路造訪日本的「自殺勝地」青木原樹海、充滿西班牙國寶建築師高第美麗藝術建築的巴塞隆納、泰國活色生香的大城曼谷與清靜悠閒的北都清邁，再回到雲翔主要據點香港本土。
取材《三十儿立》天菜型男主角賀飛在摯友去世時受其附身的親身經歷，
《十三門徒》
《十三門徒》與《屍房菜》其實一口氣同時拍攝，原為同一部片卻一分為二？這兩部片本命名為《柏拉圖式死亡》，雲翔決定一分為二，兩片調性雖天南地北，卻必須接連觀賞，才能瞭解其中一脈相承的劇情脈絡及創作理念。
雲翔預告，下一部作品將為他告別影壇的封刀之作，是首度跟最後一次現身幕前親自演出，16年電影生涯即將劃下圓滿句點。
故事圍繞在慘遭心儀長官與變態惡徒連續輪暴的小兵亞奇（劉宜豪 飾），絕望自盡後變成孤魂野鬼，卻也展開附身活人周遊列國的奇幻旅程。他在日本偶遇明星賀飛（飾演自己），隨他到巴塞隆納與DJ男友丹尼爾（丹尼爾班傑明 飾）相會，同時行俠仗義懲罰偷吃理髮師（艾力克斯阮 飾），又赴曼谷與久別重逢的跨性別姊姊蘇奇（蔡書綺 飾）互相療癒，最後抵達香港，與同為遊魂的女孩（黃巧綸 飾）聯手拯救生無可戀的音樂家（曾慶翔 飾）。
《屍房菜》於香港同志影展世界首映，將於4月7日台灣上映。