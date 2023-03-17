拜登特使將出訪宏都拉斯 是否涉及台灣議題尚待觀察

(台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）台宏外交甫生變，美國總統拜登（Joe Biden）派特使陶德 （Chris Dodd）17日啟程前往巴拿馬與宏國訪問。

路透社報導，美國近年一直關注中美洲帶來的移民和安全挑戰，同時重視貿易和發展優先事項。美國國務院發布聲明指出，拜登的美洲事務特別顧問陶德將於17日到21日訪問宏國及巴國。

陶德預定會晤宏國官員和私部門代表，在巴拿馬時將與政府官員及金融界領袖會面，並出席美洲開發銀行（Inter-American Development Bank）年度會議。

國務院在聲明中表示：「這些行程推進了美國在西半球促進包容性經濟成長、民主、人權和法治的承諾。」

宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）14日在推特上宣布尋求與中國建立正式外交關係。宏國外交部長雷依納（Eduardo Enrique Reina）將轉向原因歸咎於宏國財政困難與債台高築，包括積欠台灣6億美元。外傳宏國向台灣要求加倍金援至1億美元被拒絕，所以頻頻與中國接觸。

美國與台灣雖無正式外交關係，卻是台灣最重要的國際支持者和武器供應國。此番美國特使赴宏國，是否會對台宏關係的前景有所影響，外界依舊說法兩極。

有分析人士指出，美國特使赴中美洲，本就無關台灣事務，也非針對台宏關係，不應過度揣測，將兩件事情聯繫在一起。

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