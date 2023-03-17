（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）財團法人台灣民意基金會今（17）日發表即時民調「剛選上的現任議員不宜立即參選立委？」結果顯示，逾3成5的民眾非常同意，3成多的還算同意；換句話說，台灣主流民意無法接受「剛選上議員立即參選立委」的行為。

根據主要研究，當詢問民眾，假若『基於民主理念，應尊重選民，「剛選上的現任議員不宜立即參選立委」，請問您同不同意？』結果發現：35.5%非常同意，30.5%還算同意，14.8%不太同意，7.3%一點也不同意，7.6%沒意見，4.3%不知道、拒答。

換句話說，最新民意顯示，20歲以上的台灣人中，6成6同意「基於民主理念，應尊重選民，剛選上的現任議員不宜立即參選立委」，2成2不同意。同意者是不同意者的3倍。

這項發現傳達了一個重要且清楚的訊息，台灣主流民意無法接受「剛選上議員立即參選立委」的行為，這意味民進黨最近剛通過的「誠信條款」具有強大民意基礎。6成6代表的是一個堅強社會共識的存在，指涉的是台灣社會對民選政治人物的角色期望與規範，也是台灣政治文化中鮮為人知且非常珍貴的一面。

進一步分析，至少有以下三點值得注意：

首先，從政黨支持傾向看，政黨不分大小，支持者皆一面倒同意「剛選上的現任議員不宜立即參選立委」。具體地講，民進黨支持者中，7成9同意，1成6不同意；國民黨支持者中，6成同意，3成1不同意；民眾黨支持者中，6成9同意，2成4不同意；時代力量支持者，8成2同意，8.7%不同意；台灣基進支持者中，9成5同意，5%不同意；中性選民中，5成同意，2成5不同意。

第二，從傳統地緣政治的區域劃分，台澎金馬共分成7大塊，可以清楚發現，每一個區域都呈現一面倒同意的現象。具體地講，台北市選民中，7成1同意，1成8不同意；新北市選民中，6成同意，2成4不同意；桃竹苗選民中，6成7同意，2成4不同意；中彰投選民中，7成1同意，1成9不同意；雲嘉南選民中，6成7同意，2成3不同意；高屏澎選民中，6成同意，2成5不同意；基宜花東金馬選民中，7成同意，1成8不同意。

第三，關於「剛選上的現任議員不宜立即參選立委」的社會共識，相當程度上具有跨性別、跨世代、跨教育程度、跨族群、跨階級、跨黨派、跨區域的特質，頗為罕見。

本次調查為財團法人台灣民意基金會的3月份全國性民調一部分，由游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫研究發現的判讀，以及相關公共政策與治意涵解析；山水民研究司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統分析。

訪問期間是今年3月13、14 二天；對象是以全國為範圍的二十歲上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為架構，系統加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效本1073人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99.99 個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

落跑議員...66%台灣選民認「剛選上現任議員不宜立即參選立委」