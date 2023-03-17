【地表超強秘書】微軟發表AI助手Copilot作簡報、分析財報全都會　整合Microsoft軟體巨幅提升工作效率

(台灣英文新聞/科技組 綜合報導) 微軟介紹超強AI助手Copilot，寫簡報、摘要文章、製作圖表等全包，節省許多處理瑣碎事務的時間進而提高效率及品質。

綜合媒體報導，微軟產品發佈會於台灣晚間16日進行，發表AI全能助手Copilot，其為結合巨型語言模型（LLMS）的聊天機器人，用戶可以用自然語言指示工作項目，包括Word、Excel、PowerPoint等Microsoft365的所有應用程式都能使用。

微軟執行長 Satya Nadella 表示，接下來人與電腦的互動，都將透過 Copilot（副駕駛）與 Prompt（提示詞），也就是你只要把你的需求跟 Copilot 講即可，「我們花太多時間在枯燥乏味的工作上，這些任務消耗我們的時間、創造力和精力。要重新讓我們感受到工作的有趣之處，需要更好的方法來做同樣的事情。人工智慧的 Copilot 就是一種全新的工作方式。」

舉例來說，想製作一份簡報，只需要在Copilot對話框寫下需求，選擇簡報的風格，用戶不需要知道特效或工具按鈕在哪，只需要給予指示，Copilot就能完成撰寫、編輯、修改等需求，大幅提升內容品質及工作效率。

Copilot Microsoft 365整合軟體、檔案以及用戶資料，包含日曆、電子郵件、聊天紀錄、會議和聯絡人，除了文書處理，亦能分析Excel財務報表、擬定銷售策略等，協助企業業務開發更有效率，這些功能已經在測試中，將於未來幾個月登場。