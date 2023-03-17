〈時評〉不敢表態參選總統　有膽向敵人說不？

賴清德已大大方方於15日登記民進黨2024總統黨內初選，並侃侃而談「台灣隊（Team Taiwan）」在經濟、國防、外交等國家走向的願景。(請二千三百萬國人特別注意：賴清德用的是名正言順、一清二楚的「台灣隊（Team Taiwan）」，而非犬儒到不行，不倫不類、自我矮化、自穿小鞋、自套枷鎖、自欺欺人的中華隊或中華台北隊！)

反觀中國國民黨「最強候選人」心態早就昭然若揭的新北市長侯友宜，從去年競逐連任期間，到順利連任後，對媒體記者一再追問的「會不會選2024總統？」答案一直是老掉牙的「把市政做好最重要」！

侯市長的盤算應該是：斬釘截鐵說會／不會選2024總統，都有問題──說會選，「落跑市長」、「韓國瑜2.0」的標籤躲不掉；說不會選，最後卻參選了，難逃誠信的質疑；說不會選，最後果真沒選，身為全國最大諸侯，哪會甘心？

所以，侯市長可能認為，答非所問、打哈哈的「把市政做好最重要」，最四平八穩、最沒問題。殊不知，不敢表態「會」或「不會」，透露的是問題更大、問題層次更高。

因為，我國總統職掌國防（三軍統帥）與外交兩個區塊。一個連選不選總統，都躊躇大半年不敢表態的人，萬一當上總統，有膽對敵人（中國）的文攻武嚇說不嗎？當敵人對台灣開第一槍，要躊躇多久，才敢告知國軍如何應對？在自由民主與專制共產壁壘分明的國際現勢下，有膽識對國際社會表白展現，台灣要站在自由民主這一邊，還是專制共產那一邊？

警界出身的侯友宜，42年警察生涯最「膾炙人口」的「豐功偉績」有二。

其一，鄭南榕自焚事件：東西德合併後，在柏林圍牆冷血射殺最後一名遇難者的東德衛兵，被送上轉型正義法庭，最終遭判刑三年半，不得假釋；被告律師辯駁的「這些士兵只是執行命令的人，他們根本沒有選擇的權利」，審判長西奧多．塞德爾法官以「身為警衛，不執行上級的命令是有罪的，但槍打不準則是無罪的。作為一個心智健全的人，此時此刻，你有把槍口抬高一厘米的權力，這是你應主動承擔的良心義務」予以駁斥！

相形之下，侯友宜1989年4月7日全副武裝「奉令」率隊強制拘提主張百分百言論自由獲罪的鄭南榕，最終鄭南榕雜誌社自焚殉道收場。侯2018參選新北市長時猶表示「抓鄭南榕問心無愧坦蕩蕩」、「依法行事，再來一次還是要執行」，可見其白色恐怖共犯結構的侍從性格、欠缺職業良心，一路走來、始終如一！對鄭南榕的二度傷害，更讓人不勝唏噓！

其二，南非武官台北官邸挾持事件：1997年11月18日傍晚，綁架並殺害藝人白冰冰女兒白曉燕的最後一名在逃通緝犯陳進興，持槍挾持南非駐台武官卓懋祺（英文名為亞歷山大）上校一家五口為人質。事件圓滿落幕後，單槍匹馬、赤手空拳率先進入現場對歹徒進行勸降，讓人質成功獲得釋放的謝長廷，非但無功，還因答應替陳進興妻子辯護，反招痛失愛女的藝人白冰冰罵「不是人」；戴頭盔、身穿防彈背心、手抱南非武官嬰兒的侯友宜則搶盡媒體風頭，並予人英雄好漢形象！？

賴清德2014年以台南市長身分訪問上海時，在中共官員面前即明白表示：台獨是民進黨的主張，也是台灣社會共識，即使凍結「台獨黨綱」，也不會放棄主張獨立。賴清德明人不說暗話、真人不說假話，習慣性答非所問的侯友宜呢？

（作者為新竹教育大學退休副教授）