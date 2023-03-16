韓日時隔12年舉行首腦會談　兩國同意重啟穿梭外交、日取消對韓出口限制

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓總統尹錫悅今（16）日開始為期2天1夜的訪日行程，尹錫悅今日與日本首相岸田文雄於日本東京首相官邸舉行韓日首腦會談，兩國對於「穿梭外交」皆達成了一致看法，因強徵勞工賠償問題所產生的矛盾也得以解決。

在此次的韓日首腦會談開始前，日方就先釋出善意，宣布解除針對南韓半導體原料的出口限制，南韓也撤回在世界貿易組織（WTO）的申訴，提前為此次會談營造了友好的氣氛。

在兩國元首結束會談後，尹錫悅與岸田文雄共同出席了記者會。

針對「穿梭外交」，兩國領袖都達成了一致看法，根據韓聯社報導，尹錫悅表示，積極歡迎恢復兩國領袖間的穿梭外交，保持密切溝通，共同努力開創韓日兩國的新時代。他也說道，為應對北韓的核威脅，韓日一致同意加強安全、經濟、人文等多領域的合作，並建立「韓日經濟安全對話」機制。

針對日本強徵勞工賠償問題，岸田文雄對於南韓所提出的南韓企業代償方案給予正面評價，並表示會繼承歷屆日本內閣的歷史觀，記者會中，尹錫悅也再次表達立場，韓方不會考慮對涉案日企行使索賠權。

南韓與日本之間多年來存在著歷史問題，在日本統治朝鮮半島時期，不僅實施高壓統治，二戰時期還有著強徵勞工的爭議。在2018年時，南韓最高法院判決日本戰犯企業「日本製鐵」、「廣島三菱重工業」等，必須向被害者賠償，日本方面拒絕賠償，韓日關係自此急轉直下。

判決後，日本不滿地對南韓實施出口限制，禁止半導體原料出口至南韓，對南韓產業造成嚴重打擊，南韓也因此向世界貿易組織（WTO）提出訴訟。

而在今年3月1日南韓三一節時，尹錫悅出席104週年紀念儀式致詞時率先向日本釋出善意說道，日本已從過去的軍國主義侵略者，轉變為攜手合作的夥伴。3月6日，南韓政府宣布將不再向日本被告企業求償，賠償金將向南韓民間企業募款代為賠償，韓日關係也自此進一步好轉。

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