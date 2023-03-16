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南韓總統尹錫悅訪日本首日　北韓發射洲際飛彈挑釁

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/16 18:55
南韓總統尹錫悅（右）今（16）日抵達日本，展開為期兩天一夜的訪日行程，左為日本首相岸田文雄（圖／美聯社）

南韓總統尹錫悅（右）今（16）日抵達日本，展開為期兩天一夜的訪日行程，左為日本首相岸田文雄（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）南韓總統尹錫悅今（16）日前往日本，展開2天1夜的訪日行程，而就在這天，北韓又再度發射了一枚洲際飛彈，是北韓近五日內的第三次飛彈試射，此舉也引發了日韓兩國強烈不滿。

尹錫悅此次訪日將與日本首相岸田文雄進行兩國首腦會談，為「穿梭外交」中斷12年來的首次，日韓政府先前皆表示，希望能透過此次的交流，讓韓日兩國能有更進一步的發展，有更多各方面的合作。

在尹錫悅訪日的首日，北韓即向日韓兩國附近海域發射一枚洲際飛彈，有分析推測，此次的飛彈發射是在針對日韓首腦會談所發出的挑釁。

根據韓聯社報導，日本防衛省今日於上午7點9分左右表示，北韓發射了一枚彈道飛彈，預計於上午約8點18分左右，墜落於距離朝鮮半島以東約550公里的日本專屬經濟區外。最後飛彈在飛行了70分鐘後，墜落於距離日本北海道渡島大島以西約200公里的日本專屬經濟海域。

防衛省表示，該飛彈為洲際飛彈，估計最高飛行高度為6,000公里，飛行距離為1,000公里，所幸無造成任何船隻及飛機損害。

對此，日韓兩國都表達了強烈譴責。尹錫悅總統就此事表示「北韓將為魯莽的挑釁行為付出明確的代價」「韓美日安保合作應進一步強化」，他也指示南韓軍隊，應徹底執行目前正在進行的韓美聯合軍演「自由護盾」，維持可以遏止北韓任何的威脅，以及穩固韓美聯合防衛態勢。

日本政府也對此表示嚴重抗議及強烈譴責。岸田文雄則表示，地區的和平與穩定是非常重要的課題，將與盟友與其他志同道合的國家更緊密地合作。

對於北韓再次試射飛彈，我國外交部也發出聲明，對北韓的挑釁行徑表示強烈譴責。

外交部表示，北韓自去(111)年起，頻繁試射各型彈道飛彈與巡弋飛彈，同時進行恢復核子試爆的準備工作，升高韓半島及印太區域緊張情勢。外交部對北韓無視聯合國安全理事會禁令，肆意試射飛彈，破壞區域和平穩定的行徑，再次表達嚴正譴責。

台灣與韓國同屬印太民主陣營成員，也同樣面對共產獨裁政權的武力威脅。中國於去年8月進行大規模環台實彈軍演時，韓國與美國、日本及多個理念相近國家高度關切該軍事威脅行動。韓國官方也在去年12月28日發布的「自由、和平、繁榮之印度太平洋戰略」中，再度重申台灣海峽和平穩定的重要性，反對單方面以武力改變區域現狀，強調台海和平穩定與韓半島和平穩定及印太區域安全繁榮的關聯性。

外交部說，我國將持續關注北韓各種武力恫嚇與挑釁行徑，並與理念相近國家合作，共同促進韓半島的和平、繁榮及無核化，遏止威權主義擴張侵略，維護以規則為基礎的國際秩序，以及印太區域的自由開放與穩定繁榮。

延伸閱讀：北韓再發2枚飛彈　美智庫：尹錫悅訪日本恐引發大規模挑釁
韓日關係進一步好轉　南韓總統尹錫悅將訪日　擬恢復「穿梭外交」
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