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美國中國後院角力台灣損邦交 涉外人士：宏都拉斯藉機喊價「手法拙劣」

中國頻頻在美國後院放火，此番宏都拉斯成起火點。我方涉外人士表示，美國會為台灣說話，但不會有實質動作，譬如自掏腰包去補那些債務缺口，「外交是現實主義，美國自己窮得很。」

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/03/16 18:12
台灣與邦交國宏都拉斯的情誼恐一去不返。

台灣與邦交國宏都拉斯的情誼恐一去不返。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北採訪報導）台灣友邦宏都拉斯為債務投靠中國，美國後院再遭放火。涉外人士分析，宏國此番藉台灣、中國乃至美國的外交角力喊價，手法相當「拙劣」。至於宏國積欠台灣6億貸款是否有去無回、台美今年宣布合作援宏國的計畫後續，尚是兩說。

北京、華盛頓在中南美洲角力　台灣5年失3邦交恐再損2國

宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）15日在推特上宣布尋求與中國建立正式關係，不僅震驚台灣，也凸顯美國與中國在中美洲的角力越發劇烈。

中國近來屢屢在有美國後院之稱的中南美洲放火，蔡政府上台以後，台灣分別在2018年與薩爾瓦多及多明尼加、2021年與尼加拉瓜斷交，如今又將添1個宏都拉斯，4月即將總統大選的巴拉圭反對黨也蠢蠢欲動。

金融時報引述美國陸軍戰爭學院教授艾里斯（Evan Ellis）指出，除了中美洲國家的財政需求外，兩岸外交休兵不再、中國日益增長的經濟重要性及疫苗外交成效、以及當地民粹主義領袖東山再起，都是美國後院失火，小老弟們轉向中國的原因。

美國勢力在後院受挑戰 是否為台灣出頭看法不一

卡蕬楚參選總統前，就放話要轉向與中國建交，當時美國負責西半球事務的助理國務卿尼科爾斯（Brian Nichols），曾於選前赴宏國與卡蕬楚碰面，卡蕬楚2022年1月上台後維持與台灣邦誼，不無美國的承諾與影響力在背後支撐。

2023年1月，台灣首度攜手美國國際開發總署（USAID）參與「宏都拉斯重建校舍計畫」，三方合作重建當地1.2萬所學校的基礎設施，美方出資3300萬美元，台灣捐贈200萬美元響應。

台灣與宏國建交82載援助不斷，不僅陳水扁時期慷慨金援；2019年提供3億美元貸款，助其改善衛生及教育基礎建設；2021年成立的「台灣-CABEI夥伴關係信託基金」，以每年100萬美元的額度資助包含宏國在內的4個友邦；2022年採購價值新台幣1500萬元新冠快篩以專機運抵宏國；這還沒加上每年的援助款項。

目前宏國積欠台灣6億美元貸款，且根據國合會網站，台宏兩國合作計畫目前仍有5大項目進行中，涵蓋農業、教育、公衛、疫後經濟復甦層面。

然而這些援助對於財政缺口龐大、內外債高達200億美元、急需各項建設的宏都拉斯來說遠遠不夠。宏國求台灣將援助款由5千萬美元加碼到1億美元，更頻頻與中國在巴西及西班牙接觸，此番轉向更挑明是要為高築的債台尋一個下台階。

美國在台協會（AIT）透過發言人聲明向宏都拉斯政府喊話，直指中國做出的許多承諾都跳票，也強調台灣是領先的民主和科技強國（powerhouse），是美國的重要夥伴，也是美洲和全球國家的可靠夥伴，並「鼓勵所有國家擴大與台灣的往來。」

美國除了公開喊話，檯面下又是否會為台灣攏住宏都拉斯，或換言之，保住自己與中國在中美洲的角力優勢而出手運作？外界分析看法不一。

宏都拉斯首都德古西加巴國防大學（National Defence University in Tegucigalpa）名譽教授楊建平(Antonio Yang）認為，美國絕不會讓宏都拉斯轉向，「因為它對國土安全至關重要。」

然而我方涉外人士表示，美國會為台灣說話，但不會有實質動作，譬如自掏腰包去補那些債務缺口，「外交是現實主義，美國自己窮得很。」

涉外人士進一步指出，台灣外交工作條件艱難，駐外團隊盡其所能，但有時結果就是不盡如人意。此番宏都拉斯總統罕見以推特宣告下令與中國尋求建立正式關係，將外交暗棋化為明面喊價，頗有藉台灣、中國乃至美國的外交角力從中獲利之勢，手法相當「拙劣」。倘若我方隨之起舞，陷入與中國的金錢競賽，一來恐造成浪費公帑的不良觀感，二來宏都拉斯如此首鼠兩端、見利忘義的姿態，斷然不是長久的夥伴，如今爭取也不過是枉然。

台灣、美國對宏國援助項目、債務何去何從？

台灣外交部發言人劉永健今日表示，中國勢力在中美洲及南美洲的擴張，勢必為美國所重視。關於台、美、宏三方攜手合作的「宏都拉斯重建校舍計畫」。目前雙方合作計畫正在洽商階段，相關合作內容不便對外公開，必要時外交部會向外界說明。

我方涉外人士對此表示，倘若台宏斷交，國合會的計畫將全數中斷，撤回台灣，對宏國發展不利；至於積欠的貸款是否會依約歸還尚且兩說，賴帳也非無前例可循；至於台美合作的「宏都拉斯重建校舍計畫」，則要看各方如何協商。
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