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全球首例 白內障手術置換水晶體 新加坡國王企鵝重見光明

眼睛都亮了呢

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/16 17:55
新加坡國王企鵝做白內障手術（圖／<a href="https://www.facebook.com/MandaiWildlifeReserve/videos/892284408728165/" target="_blank">萬泰保育集團</a>臉書影片截圖）

新加坡國王企鵝做白內障手術（圖／萬泰保育集團臉書影片截圖）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新加坡一座鳥園，前陣子為六隻老企鵝進行了破天荒的白內障手術，其中幾隻還置換了特製的人工水晶體，是「企鵝界」的首例，「患者」術後恢復良好，終於又能活蹦亂跳了。

CNN報導，新加坡萬泰保育集團（Mandai Wildlife Group）獸醫14日表示，兩個月前為知名鳥園、裕廊飛禽公園（Jurong Bird Park）的六隻老企鵝進行眼睛手術，包括三隻高齡20歲以上的國王企鵝、三隻7到13歲的洪堡企鵝。

獸醫眼科專家Gladys Boo表示，三隻國王企鵝植入了在德國訂製的水晶體，堪稱是獸醫史上的里程碑。她說明，此類企鵝眼睛較大，客製水晶體較不會移位，因此決定植入。

由於企鵝的獨特生理構造，像是在水下可保護眼睛、但術中容易闔上的三層眼瞼，手術有其難度。所幸過程一切順利，六隻開刀後每天滴兩次眼藥水，遠離水邊，恢復得不錯，再也沒了老眼昏花的不便，重回群體生活後，活動力顯著提升。

國王企鵝是第二大企鵝，以南冰洋、亞南極地區為棲地。牠們雖非瀕危物種，仍受野生動物法保護。國王企鵝體可長到1公尺高、18公斤重，圈養壽命可達30年。

裕廊飛禽公園有著3,500隻禽鳥，去年8月閉園，準備移往新園區，成為新加坡新生態渡假村的一部分。

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