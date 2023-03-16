「有健全國會才有健全民主！」 台灣公督盟串連歐美印太組織促國會透明與開放

（台灣英文新聞 / 湯若僑、楊琇羽 新北報導）「2023國會開放與監督國際論壇」15日閉幕，這場猶如小型聯合國的論壇，聚集來自科索沃、北馬其頓及羅馬尼亞還有全球11個公民團體和逾20位國際貴賓的參與，論壇尾聲與會者共同簽署，呼籲共同合作致力強化政府透明度並提升國會開放性。

與會的美國國際民主協會（National Democratic Institute）民主治理計畫總監Kristen Sample在閉幕致詞時提到，從亞洲到巴爾幹半島國家，都有著共同的經驗、作法、以及標準值得相互學習，而台灣這個年輕的民主國家，有許多提升國會透明度的做法，值得其它國家借鏡學習，同一時間，台灣也是能從聆聽其它國家的經驗，得到一些啓發。

當被問及台灣的政府官員貪腐問題時，Sample說發展一個監督組織，與其政府的改革決心同樣重要，唯有國會與民間組織合作，才能讓民主制度運作的更有效率，增進人民福址。她舉台灣的「公民監督國會聯盟」為例，讚許公督盟發揮它的功能持續監督立法院。

來自科索沃的國會議員Fridon Lala分享科索沃2008年轉型成獨立民主國家後的各種挑戰，當時科索沃也通過一份宣言，要求國會讓更多民眾參與治理及討論，當中也有明確執行方針，確保國會的開放及透明。

Lala表示，科索沃國會議員會定期舉辦座談，與他們的選區選民進行面對面對談，回應選民問題。她說，「這樣的對談都是自發性的，但我們國會也計劃讓它這樣的對談制度化」。

公督盟創辦人、同時也是總統府國策顧問顧忠華認為，唯有國會及民間組織合作，讓公民社會持續監督立委問政及政治人物表現，民主才能真正帶給人民幸福，他也願意分享台灣經驗給全球各地的監督夥伴。游錫堃在14日開幕時也笑道，「立委怕公督盟『我也怕』，但這會讓國會更好」。

公督盟在本屆論壇，除了邀請歐美國家，也邀請印太國家如日本、印尼等相關的公民社會來參與、觀摩、學習，強化並整合區域的公民夥伴關係，以台灣作為網絡中心點，期望達到區域民主的提升，以及地區的安全與穩定。