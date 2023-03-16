【首度公開亮相】「末代皇帝」溥儀珍愛名錶竟是這支　台北預展日期搶先看！

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)國際拍賣行Phillips最新亞洲總部將於香港九龍開幕，將於 3 月 18 日展出朝末 代皇帝愛新覺羅 · 溥儀 珍藏，包含百達翡麗腕錶、系列水墨畫、及皮質封面《論語》等，隨後舉 行全球巡 展。

出生於1906年的溥儀是清朝最後一位皇帝，年僅三歲按慈禧太后懿旨，以年號宣統登基。1945年日本宣布無條件投降、第二次世界大戰結束後，溥儀在逃亡時被蘇聯紅軍俘虜，先後送入赤塔和伯力兩個收容所，在蘇聯期間，格奧爾基·佩爾米亞科夫（Georgy Permyakov）擔任其翻譯，二人由此建立深厚友誼，溥儀在被遣返回國前夕，將他曾佩戴的百達翡麗珍罕腕錶贈予該名翻譯。

溥儀1967年在北京病逝，享年61歲，顛沛流離的一生，在1987年被改編成電影《末代皇帝》，由知名導演貝納多·貝托盧奇（Bernardo Bertolucci）執導，獲奧斯卡金像獎最佳影片等多項大獎，享譽全球。

這枚百達翡麗型號96腕錶，配有全曆及月相顯示，不僅極具溥儀的傳奇色彩，也有品牌的歷史價值，是傳世最重要的百達翡麗古董錶之一。此前已知的同型號僅有七枚，此枚腕錶即屬第八枚，從未現身市場。



溥儀曾佩戴之百達翡麗型號96 Quantieme Lune。(圖/Phillips)

這枚腕錶的Calatrava式鉑金錶殼，由日內瓦錶殼大師Antoine Gerlach巧製，附「Key number 4」標記。錶盤採用阿拉伯數字，配上玫瑰金柳葉指針，並裝有11英吋的Victorin Piguet ébauche機芯。此款機芯於1929年全球經濟大蕭條期間生產，因此從未上市。隨著1932年型號96革新亮相，該機芯也由製造商進一步升級，用於本錶。

目前僅有兩枚配有阿拉伯數字「輪盤」設計的同型號腕錶曾流入市場，可見本錶的珍稀程度。兩枚均配有鉑金錶殼，並帶有連續的機芯編號，其一現為百達翡麗博物館藏品，另一枚自1996年由私人藏家購藏。本錶品相良好，宛如一枚古銅色的時間膠囊，滿載歷史意義。

據百達翡麗文獻庫資料顯示，本次呈現的這枚腕錶的銀色錶盤、玫瑰金時區及琺瑯時標為1929年製作，其後在1937年10月6日售出。

香港31日結束展出後，全球巡迴預展將於4月6至8日紐約、4月20至22日新加坡、4月26至28日倫敦、5月6至7日台北、5月10至14日日內瓦登場。