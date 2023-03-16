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四技二專技優保送放榜　新北技職學子錄取國立頂尖科大

By 台灣英文新聞
2023/03/16 17:23
新北高工葉家均(左4)錄取臺灣科技大學機電技優專班，曾代表臺灣參加國際技能競賽，取得國際銀牌。（照片由新北市教育局提供）

新北高工葉家均(左4)錄取臺灣科技大學機電技優專班，曾代表臺灣參加國際技能競賽，取得國際銀牌。（照片由新北市教育局提供）

112學年度四技二專「技優保送入學」日前放榜，新北17位學子再創佳績，多位錄取臺科大、北科大等指標科大。其中包含新北高工5名、淡水商工1名、瑞芳高工1名、樟樹國際實中1名、復興商工5名、東海高中2名、智光商工1名及中華商海1名。

新北高工學生葉家均保送國立臺灣科技大學機電技優專班，他表示，學校的資訊領域屬全國最強，優質的學風鼓勵學生迎向挑戰。自己在指導老師陳錫齡的勉勵下，持續精進專業，於高三時參加全國技能競賽，榮獲「網頁技術」金牌，同年續代表臺灣參加國際技能競賽，取得國際銀牌。

瑞芳高工學生許至欣錄取國立臺北科技大學建築系，他回想，自己選擇瑞芳高工建築科前，已先了解學校很重視人才的培養，重視證照考取，在全國技藝競賽成績非常亮眼。入學後，除了維持課業好成績外，不斷累積自己的專業，在高二時如願當上技藝競賽選手，榮獲工業類技藝競賽建築製圖組金手第一名。要感謝的人很多，尤其是指導老師劉若蘋，陪伴我一路成長進步。

復興商工學生郭宥岑錄取國立臺北科技大學工業設計系產品設計組。國中時的職業試探課程，啟發她對設計群的興趣。高中就讀復興商工，學習獨特設計觀念及視野，在全國技能競賽平面設計技術榮獲金牌。她表示，在技職道路上，有國中師長鼓勵初探技藝課程、有高中校長陳效宗的支持、有老師許得輝的培訓，這些都是前進的動力。

教育局長張明文表示，新北教育以學生為中心，持續推動適性發展，過去四年締造超過一百項全國第一及首創；2022教育四大民調，新北市在民眾感受關心教育、教育施政成效、教育滿意度、教育公平以及教育品質上，都是六都或全國第一。未來將以4年8億翻倍投資技職教育，透過系統化的課程，培育更多具備國際競爭力的世界頂尖人才。

四技二專技優保送放榜　新北技職學子錄取國立頂尖科大

瑞芳高工許至欣錄取國立臺北科技大學建築系，曾榮獲工科技藝競賽建築製圖金手獎第一名。（照片由新北市教育局提供）

四技二專技優保送放榜　新北技職學子錄取國立頂尖科大

復興商工郭宥岑(左一) 錄取國立臺北科技大學工業設計系，曾於全國技能競賽平面設計技術榮獲金牌。（照片由新北市教育局提供）

更新時間 : 2023-03-20 00:13 GMT+08:00

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