2023北海岸時尚藝術季系列活動曝光　漁港變身舞台跨界結合顛覆想像

新北市農業局今(16)日舉行「2023北海岸時尚 藝術季」記者會，預告4到5月將推出系列活動，4月8日在淡水漁 人碼頭遊艇碼頭舉行全亞洲首場融合NFT新型態時裝秀，4月22 日至5月27日在富基漁港舉辦「輔大織品服裝學院時尚展覽」；5 月13日則在富基漁港凸堤舉辦「院校街舞大賽」。此外，從4月1 日起至5月31日於淡水漁人碼頭及富基漁港設置擴增實境(AR) ，並推出期間限定優惠活動，邀請大家體驗「嗨漁港」時尚魅力。

北海岸時尚藝術季首度融合臺北時裝週GIOIA PAN x BAYC x CLONE X，打造亞洲時尚盛事，4月8日淡水漁人碼頭遊艇碼頭登場

今年北海岸時尚藝術季由享有「針織女王」 美譽的設計師潘怡良主導策展，首度將臺北時裝週-GIOIA PAN品牌秀移師到淡水漁人碼頭遊艇碼頭進行發表，結合遊艇、 娛樂漁船及國際級夕陽美景，打造時尚、漁業及海洋融合的時尚秀， 以海洋為主題並利用無聊猿（BAYC）及克隆人（CLONE X）進行二創設計，讓虛擬人物穿上設計師專屬服飾， 配合大型國際時尚伸展台，打造出別開生面、創造全亞洲第一場融合 NFT新型態時裝秀。 本次展演由凱渥名模王心恬領軍模特兒群演繹最新時尚服裝， 並與臺北城市科技大學妝管系師生團隊設計風尚妝髮造型共同合作， 展現青年時尚設計創意。

北藝季街舞battle、時尚展覽，邀青年嗨翻富基漁港

今年北海岸時尚藝術季首次與中華民國街舞運動推廣協會合作， 於5月13日舉行舉辦富基漁港院校街舞大賽， 將由大專院校具有街舞潛力之青年街舞團隊， 到漁港參加一場有別於傳統街舞場地的比賽。此外， 輔仁大學織品服裝學院青年設計師以海洋生態為主題並融合環保素材 製作的畢業作品，除了4月8日將在時裝秀中由模特兒走秀展出，4 月22日至5月27日也會在富基漁港以時尚展覽形式展示。

娛樂漁船、時尚商家、創新品牌合作共好推優惠，漁港超乎想像

此次4月8日在漁人碼頭的時裝秀，特別從下午開始在舞台旁設 置精品時尚市集，集合時尚創新品牌共同參與，計有精品香氛品牌N AMUA、精緻茶飲品牌可唐精品茶飲、 台灣生技保養水佩恩及精緻飲用水JABO Water等近20家時尚商家以及中醫美顏品牌『巧絲顏』 安排中醫師到現場提供中醫美容諮詢服務， 另也安排當紅新秀歌手陳華及胡恂舞現場演唱， 為本次藝術季打造嶄新市集樣貌。此外， 本次活動推出免費體驗搭乘娛樂漁船的活動，3月19日前只要在新 北市農業局「稼日蒔光」臉書專頁貼文按讚追 蹤及完成相關步驟即可獲得抽獎資格，中獎者可攜伴1名於4月8日 當日免費搭乘娛樂漁船欣賞漁人碼頭美景，將抽出20位。另外， 也與淡水福容大飯店、魚藏餐廳及富基漁港魚產品銷售中心合作，在 4到5月擴增實境(AR)設置期間的清明連假及每週六日陸續推出 好康優惠!詳細優惠活動請密切注意新北市政府農業局「稼日蒔光」 粉絲專頁。

新北市農業局長李玟表示，近年來致力於推動「嗨漁港」計畫， 翻轉漁港及發展漁港多元化， 今年北海岸時尚藝術季首度結合時裝界盛事「臺北時裝週」， 帶動當地漁港觀光休閒經濟的同時， 亦提供設計師及青年學子發光發熱的舞台，期望與青年學子、 環境生態、在地攤商及漁民共榮共好。 活動期間適逢兒童節及母親節， 歡迎一家大小攜手來到新北時尚漁港啖美食、賞美景。

照片由新北市政府漁業及漁港事業管理處提供