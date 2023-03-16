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富邦Costco聯名卡回饋吸睛　發卡量近50萬張

北富銀:晶片備貨充足已全速作業 提供有效財力證明可助申辦

By 台灣英文新聞
2023/03/16 17:12
照片由富邦金控提供

照片由富邦金控提供

富邦金控今(16)日舉辦法說會，其中針對市場關注的富邦Costco聯名卡發行狀況，台北富邦銀行說明，由於富邦Costco聯名卡優惠豐富多元、賣場消費回饋較前一代Costco聯名卡提高一倍，加上誠意滿滿的上市回饋活動，吸引大批Costco新舊會員率先申辦，自2/1上市迄今短短一個半月，發卡量已近50萬張，預估接近8月8日正式開放店內使用時，還將再掀一波辦卡潮。

對於消費者踴躍支持富邦Costco聯名卡，北富銀表達誠摯感謝，並強調目前晶片備貨充足，沒有缺貨問題，惟因進件量較大，審核及製卡需較長時間，全行已在全速作業中，請收到核卡通知的客戶安心稍候，製卡完成就會立即寄出。

北富銀說明，金管會為加強國內信用卡市場之監理，自2011年起已修法禁止「以卡辦卡」、「以名片辦卡」，對於過往部分銀行為節省徵信時間與人力，只要民眾出具一定額度以上信用卡，就採取「以卡辦卡」核發新卡的行銷方式，銀行局已明令禁止，業者不能便宜行事，必須要求民眾提供相關財力證明，並考量舉債情形，審慎核給信用額度。此規定是為了維持市場秩序，避免信用過度擴張影響持卡人長期權益。

北富銀建議，若想加速申辦時效，盡快拿到信用卡，提供之財力證明宜明確顯示本人的收入或資產價值，如收到通知需補充財力證明，也望民眾能理解體諒。目前北富銀發出的補件提醒中，會貼心依申辦人當前資料狀況，列出常見的證明文件清單，客戶可從中擇一，提供最易取得或最能完整展現財力之資料即可。如有任何不清楚的地方，均可諮詢賣場辦卡櫃台、各地分行或致電客服專線，北富銀將竭誠協助客戶完成申辦。

以客戶體驗為核心，北富銀持續深化與卡友之間的雙向互動，結合金融科技擴增信用卡使用場景，整合支付通路延展周邊服務，致力建構更完善豐富的消費生態圈。未來，北富銀會持續精益求精，與優秀夥伴並肩合作賦予信用卡多元價值，為客戶帶來更便利愉快的金融體驗。

更新時間 : 2023-03-20 00:12 GMT+08:00

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