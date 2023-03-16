台灣總確診數破千萬 調查：長新冠纏身重創生活品質 體力下滑最有感

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）全台灣確診總數已破一千萬例，台灣感染症醫學會針對確診民眾進行生活品質影響調查，六成表示染疫後，睡眠、情緒、記憶力、專注度等皆受到影響，尤其以體力影響最有感；四成確診者自認有長新冠症狀，其中近七成表示症狀已對日常生活造成困擾。

為了解新冠肺炎及長新冠對台灣民眾影響程度，台灣感染症醫學會今年2月針對全台確診民眾進行「新冠肺炎對生活影響調查」，調查結果如下：

六成民眾自覺染疫後日常生活出現影響，其中以體力最明顯

四成確診民眾自認有長新冠症狀，其中近七成表示症狀已對日常生活造成困擾

罹長新冠民眾平均就醫0.73次，其中就醫後未改善且認為仍需就醫治療以神經性症狀、心血管系統症狀最嚴重，其次為全身性與消化系統症狀

僅四成高風險族群確診後接受口服抗病毒藥物治療

台灣感染症醫學會王復德理事長表示，從問卷結果來看，台灣長新冠的發生比率不低，其中需要關注的部分是，高風險族群應該積極採用口服抗病毒藥物治療卻仍有六成未達到，恐加重長新冠症狀的發生，且易引發重症與死亡風險。

王復德補充，根據問卷統計推估，長新冠患者平均就醫0.73次，若以全台灣一千多萬已確診者統計，健保資源至少約已投入至少18億支出治療長新冠。若以近期新增確診人數預估，每季恐約投入2億元健保資源，在國人健康與國家經費雙重打擊下，長新冠可謂是台灣新危機!。

新冠病毒可能造成長期健康傷害 把握5日黃金治療期服藥降低長新冠風險

台灣感染管制學會陳宜君理事長也指出，長新冠常見症狀包含容易疲勞、肌肉痠痛、思考或注意力下降、味覺或嗅覺異常、胸悶、呼吸困難等，症狀多元且遍及全身。且美國CDC統計指出，八成長新冠患者認為日常生活受限，其中對40-69歲民眾影響尤為明顯。

新冠肺炎不只會有長新冠問題影響生活，更可能損害多重器官造成長期傷害。根據研究追蹤顯示，近七成民眾確診半年後，至少有一處器官受損，肝臟、心臟、脾臟、肺臟等功能出現異常。國際權威期刊《Nature》研究公布，確診新冠後發生肺栓塞、心臟疾病、中風、糖尿病等風險皆大幅增加，甚至提升死亡風險約1.6倍，顯示病毒造成的長期傷害不可輕忽。

陳宜君解釋，造成長新冠的主要原因為確診後病毒殘留體內而導致免疫系統異常，目前已有研究指出確診5日內服用口服抗病毒藥物，除可降低重症與死亡風險，更可降低近三成長新冠機率，積極用藥會是目前最好防範長新冠與重症的解決方案。

台灣感染管制學會陳宜君理事長提供

下週起輕症免隔離 接觸病毒機會增 高風險族群仍應及時快篩就診服藥

提到防疫政策放寬，陳宜君也提醒，下週開始輕症者不用通報和隔離，民眾與病毒接觸的機會將大幅增加，應在家中備足快篩劑，一旦出現疑似症狀仍應快篩並尋求醫師診斷，把握5日黃金治療期使用口服抗病毒藥物治療，才能避免後續引發重症和長新冠症狀。

王復德補充，雖然一般年輕人確診後症狀較輕微，但65歲以上長者以及14大高風險族群仍有較高重症機率，應掌握基本防疫原則，到人多的場所或醫院戴好口罩，並確實接種基礎劑和追加劑疫苗，確實掌握防疫守則和習慣，才能真正擁抱疫後新未來。

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