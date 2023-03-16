集保結算所協助國家落實洗錢防制政策　APG秘書長深表肯定

亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG）秘書長Dr. Gordon Hook在金融監督管理委員會、行政院洗錢防制辦公室及法務部調查局洗錢防制處等長官陪同下，於2023年3月15日特別赴集保結算所參訪，對於集保結算所在協助國家落實洗錢防制政策及提升公司資訊透明的貢獻，深表肯定，會中Dr. Gordon Hook並分享了防制洗錢金融行動工作組織FATF (Financial Action Task Force)建議文件第24及25項有關最終受益人之修正重點及未來執行上的因應措施。

臺灣為APG創始會員國之一，也是亞洲第一個制定洗錢防制專法的國家，會中就洗錢防制及集保結算所協助落實國家政策提升資訊揭露等議題交流意見，Dr. Gordon Hook高度讚揚我國政府及民間投入洗錢防制的努力和成效。朱漢強董事長也強調，集保結算所身為臺灣資本市場的後台機構，對於穩定金融秩序及促進金流透明責無旁貸，將因應市場發展，積極配合國家洗錢防制政策，協助落實「金流透明、世界好評」的目標。

集保結算所在金管會指導下，負責維運「防制洗錢及打擊資恐查詢系統」(AML/CFT系統)，協助落實洗錢防制重要政策。截至2023年2月底，AML/CFT系統提供涵括32個行業別，超過6,000個單位申請使用，節省其各自建置查詢系統的成本，有效執行國家洗錢防制政策。

另集保結算所受經濟部指定建置「公司負責人及主要股東資訊申報平臺」(CTP申報平臺)，提供我國公司申報其董事、監察人、經理人及持股超過百分之十之股東資料，並提供29個應辨識實質受益人的行業別，除銀行業、保險業、證券業外，還涵蓋電子支付機構、租賃公司、記帳士、地政士、虛擬通貨平台等業別查詢使用，提升我國公司資訊透明度，該平臺協助我國在2019年APG第三輪評鑑得到最佳等級的「一般追蹤名單」的佳績。截至2023年2月底，使用單位達3,600個，查詢筆數更累積達52萬多筆。

集保結算所秉持創新、韌性、永續及普惠金融的願景，持續優化AML/CFT系統及CTP申報平臺，陸續提供API系統介接及無紙化申辦等功能，協助業者提升作業效率，並具體落實公司治理目標，為推升ESG永續發展貢獻心力。