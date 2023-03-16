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集保結算所「境內基金集中清算平台」　群益投信搶頭香完成簽約

By 台灣英文新聞
2023/03/16 17:00
境內基金集中清算平台。(照片由集保所提供)

境內基金集中清算平台。(照片由集保所提供)

為提升投信基金款項收付之整體作業效率，促進國內基金市場之競爭力，金融監督管理委員會責成集保結算所建置「境內基金集中清算平台」，讓國內基金市場結算交割作業走向標準化、自動化，並於今年2月24日修訂「鼓勵投信躍進計畫」，增加投信事業於2023年底前上線使用境內基金集中清算平台，可列入躍進計畫加分項目。群益投信日前已與集保結算所完成簽約，率先響應政策，拔得頭籌。

群益投信總經理陳明輝說，境內基金集中清算平台可以讓目前投信與銷售機構間多對多的資訊流與金流，改成多對一、一對多，透過標準化、自動化的作業模式，降低業者作業風險與人力成本，提升市場效率，所以我們全力支持，也呼籲相關業者共同參與。

集保結算所總經理陳德鄉表示，集保結算所已訂定清算平台相關規章，規劃今年6月底平台服務正式上線，並於4月起受理業者參與平台之測試作業。另為鼓勵投信事業踴躍參與，集保結算所推出「早鳥優惠」方案，投信事業只要在今年底前與集保結算所完成簽約並上線使用，不僅今、明兩年享有免費使用清算平台之優惠，更可搭配明年向金管會申請躍進計畫認可時，視為加分項目，獲得更多包括放寬送審基金檔數上限、縮短申報生效期間等措施。

市場預估今年年底前至少7成以上業者將完成上線，目前已有多家投信刻正準備簽約，並將陸續於今年第三季前與集保結算所進行系統測試及上線準備事宜。集保結算所鼓勵投信業者儘早完成雙方簽約及與銷售機構等單位之契約修訂程序，以早日上線使用「境內基金集中清算平台」，共同為促進國內基金市場發展，提升整體市場作業效率及競爭力而努力。

更新時間 : 2023-03-20 00:12 GMT+08:00

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