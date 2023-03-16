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韓劇「黑暗榮耀2」劇中蛇和裸露場景是否來真的？金赫拉、車珠英親自為觀眾解惑

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By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/16 16:56
「黑暗榮耀2」金赫拉（左）和崔惠程（右）（圖／截自IG＠netflixkr）

「黑暗榮耀2」金赫拉（左）和崔惠程（右）（圖／截自IG＠netflixkr）

（台灣英文新聞／葉湘宜 綜合報導）「黑暗榮耀」第二季同樣引發熱議，除了復仇劇情外，劇中的一些拍攝實情也令人感到好奇，劇中飾演霸凌加害者李蓑羅和崔惠程的金赫拉及車珠英接受了韓媒採訪，一解劇迷們的好奇心。

金赫拉飾演有著毒癮的李蓑羅，完美的詮釋了毒癮者兩眼無神的神情，以及毫無頭緒的說話語氣。在劇中有個因毒品而產生幻覺的場面，而在幻覺的畫面中所出現的一隻大蛇事實上是條真正的蛇，而非後製。

金赫拉透露，蛇出現的場面是在前期所拍攝的，當時正在朴涎鎮獲獎的體育館休息，導演向她問道是否看過第12集的劇本了，導演說，他認為如果是金赫拉是可以做得到，且表現很好的，但若是有覺得不方便的地方，請她一定要提出。金赫拉說道，比起擔心，她更希望能做得更好。

金赫拉說，她第一次在拍攝現場演戲演到一半聽到「蛇到了」，她當時正躺在地上，導演向她說「打個招呼吧，這是和妳一起演戲的蛇」她說，她正好也屬蛇，那條是一條受過訓練的蛇，拍攝過很多電視劇，她也實際摸過，那條蛇還會靠著她撒嬌。

另外，最具有話題性的場面之一為崔惠程（車珠英 飾）在劇中的兩場裸露戲。在第二季中，車珠英分別有一場全裸的背影及上半身裸露的場景，掀起了網友一陣討論，許多人認為這些場景應是使用了替身或是後製。

車珠英在採訪中也一解了觀眾們的疑惑，她說，崔惠程這個角色的胸部動過醫美手術的的，但她沒有，因此許多人好奇的露點部分確實是CG（後製）處理的，不過也有部分身體是替身和自己的，穿著襯衫的部分是她自己的身體，而在全宰寯浴缸裸背的部分則是替身。
黑暗榮耀
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