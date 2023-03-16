富邦金控2022年全年稅後淨利469.26億元　每股盈餘3.54元

富邦金融控股公司(2881)今(16)日舉行法說會，公佈20 22年全年財務數字以及營運狀況。2022年全年富邦金控稅後淨 利469.26億元，每股盈餘(EPS)3.54元持續領先金控 同業，稅後淨利、每股盈餘雙雙為金控業之冠，連續14年穩居台灣 金控業每股盈餘獲利王。

截至2022年12月底富邦金控總資產逾10.5兆，淨值5, 657億元，普通股每股淨值為37.90元， 而在富邦金控子公司富邦人壽於今年1月1日金融資產重分類後， 富邦金控淨值增加約700億元，換算普通股每股淨值增加約5. 65元。資產報酬率(ROA)以及股東權益報酬率(ROE)分別 為0.45%、6.19%。

富邦金控董事長蔡明興表示，2022年富邦金控經營成果締造三項 第一，一、財務表現第一： 富邦金控稅後淨利及每股盈餘穩居業界第一， 在資本市場波動影響下，子公司獲利維持穩健表現， 台北富邦銀行全年稅後淨利創下歷史新高紀錄， 富邦人壽亦創下歷年次高紀錄。二、業務多元擴張， 創第一宗金金併里程碑：富邦金控於2022年11月11日正式完 成與日盛金控的合併，達成國內首樁「金金併」的里程碑， 深化多元金融服務。三、ESG績效卓越：富邦金控已連續六年入選 道瓊永續指數(DJSI)之最高榮譽「世界指數」成分股，且在2 022年「社會面向」得分位居全球保險業冠軍，並在Sustai nalytics永續評比位居全球保險業前三名、ESG風險評分 名列全球企業前1%。

富邦金控2022年整體營運表現穩健， 主要業務均維持市場領先地位，展望2023年， 富邦金控董事長蔡明興表示，隨疫情緩解，業務銷售動能回升， 今年市場前景與機會增加， 惟全球總體經濟環境仍受通膨及升息影響，股、債、匯市波動仍劇， 金融市場不確定性高。富邦金控將運用金融專業， 朝永續及低碳營運模式發展，並將積極深化客群經營， 善用合併日盛金控及北富銀好市多聯名卡之客群拓展機會， 擴大整體通路規模，發展財富管理及跨售商機。同時， 富邦金控亦將持續尋求併購及策略聯盟機會，擴大經濟規模， 並深耕台灣市場及佈局亞洲市場。

富邦金控上調2025年綠色金融目標 子公司積極落實低碳策略行動

除了維持穩健的營運績效，富邦金控更持續深耕永續經營， 厚植企業經營根基。富邦金控2022年綠色金融金額年成長6%， 2025年綠色金融目標亦由2.45兆上調至2.8兆元， 展現落實「低碳」策略之決心。同時，2022年富邦金控也通過科 學基礎減碳目標審查，承諾2030年減碳42%， 投融資部位減碳目標設定覆蓋率逾五成， 為亞洲覆蓋率最高的金融機構。

富邦金控子公司亦積極呼應低碳策略推出金融商品及服務， 協助客戶低碳轉型，例如： 台北富邦銀行承作首筆連結永續發展指標之國營事業貸款， 並與北市府合作推出電動公車融資專案、 合作光寶科技集團首筆永續指數連結貸款、 亦籌組越南第一筆綠色聯貸案，更攜手友達光電推出全台首件「 永續供應鏈」金融合作案；富邦人壽首創「Work for Green」業績連結永續機制，號召同仁響應植樹復育行動， 富邦人壽與富邦產險亦皆取得保單自招攬至發單過程之碳足跡與減碳 標籤認證；富邦證券與全球金融數據領導商Refinitiv合作 ，於美股下單系統中提供企業ESG評等資訊； 富邦投信獲准募集全球ESG綠色電力ETF。

富邦人壽2022年稅後淨利業界第一 總保費、初年度、續年度保費均居業界第二

雖受疫情衝擊、升息效益及資本市場震盪影響，富邦人壽2022年 全年稅後淨利655.37億元，獲利排名居業界第一。總保費( TP)、初年度保費(FYP)與續年度保費均位居業界第二。20 22年商品導向提升傳統型壽險銷售， 傳統壽險躉繳及分期繳銷售佔比均較2021年提升。 受惠於傳統分期繳業績提升，亦帶動FYPE/FYP比率提升至2 6.5%。業績銷售以自有通路為主，佔比達7成以上， 其中業務員通路FYP表現優於業界，銀保通路FYP排名則為業界 第一名。

富邦人壽投資資產規模穩定成長，截至2022年12月底總投資資 產達4兆5,902億元，在市場大幅震盪下仍維持良好投資績效， 外匯部位管控得宜，總投資資產報酬率避險後達4.48%。 在投資組合上，現金部位仍維持相對充足水位， 將視市場變化伺機布局，以期提升收益。 經常性投資收益較去年改善，主要受惠利率走升及台股配息增加。 第四季國際資金回流亞洲，帶動台幣等亞洲貨幣升值， 已適時增加一籃子貨幣避險。富邦人壽2022年率避險前後之經常 性收益率均較去年同期提升。另，雖市場利率快速上升， 富壽負債成本僅小幅增加，與投資報酬率相比持續維持正利差， 避險後經常性收益率與損益兩平點亦維持正利差。

投資績效方面，受惠金融市場回穩， 帶動富邦人壽金融資產未實現餘額較前一季改善， 而金融資產重分類日為2023年1月1日，重分類後增加淨值約7 00億元，以2022年12月31個體基礎之擬制性淨值比約為7 .03%。截至2022年12月底富邦人壽淨值比約5.7 % (不包含金融資產重分類之影響)，RBC逾300%。

台北富邦銀行2022年稅後淨利年成長22% 創歷史新高紀錄

台北富邦銀行2022年全年稅後淨利227.96億元， 較去年同期成長21.8%，資產規模年成長7%達3.33兆元， 稅後淨利成長22%達228億元，稅後淨利創歷史新高紀錄。 台北富邦銀行2022年利息淨收益受惠資產規模成長，年成長11 .5%；交易相關收益在匯兌及投資獲利帶動下年增26.6%； 受惠韓國現代信用卡投資亦帶動其他淨收益成長表現。整體淨收益為 513億元，年增13.8%，亦創北富銀歷年新高。

由於個人放款年成長8.1%、企業授信年成長6.6%， 帶動台北富邦銀行授信餘額年成長6.5%，其中， 中小企業授信餘額年成長6.2%，動能成長穩健。 整體存款餘額較去年同期成長9.6%，其中台幣年成長11.5% 、外幣6.4%，主因為2022年持續升息且資本市場波動， 客戶資金轉向安全且收益穩定的存款。在資產品質與信用成本方面， 台北富邦銀行各項業務資產品質維持穩健。信用卡業務方面， 有效卡數及簽帳金額持續正成長，其中有效卡數年成長達15.5% ，超越市場個位數的成長率， 且每卡月平均簽帳金額為前五大發卡行中最高， 信用卡逾放比亦維持良好。財管AUM則受惠客戶資產穩健增長， 年成長10%達1.17兆元，其中包含境外財管AUM成長35% 、達244億元。海外分行方面， 受惠於升息帶動海外分行淨收益年增41.8%，越南、 香港及新加坡分行營運動能與資產品質穩健， 各家分行稅後淨利年成長皆達雙位數以上，海外稅後淨利年增99. 8%。此外，北富銀致力落實ESG，綠色投融資餘額較2021年 底增加26%，達5,067億元，高碳排投融資餘額則將減降19 %至1,065億元。

日盛銀行2022年全年稅後淨利年增162.0%， 主要受惠升息帶動NIM 提升及收回逾期放款，且資產品質良好。 預期台北富邦銀行與日盛銀行整併後將發揮效益， 帶動各項業務與市占率提升。

富邦產險連續41年穩居市場龍頭 富邦證券與日盛證券整併將提升市佔規模

富邦產險2022年稅後淨損399.83億元， 若排除防疫保單影響，2022年稅後淨利為34.7億元。202 2年防疫險之直接損失約821億元，自留損失約596億元。 排除防疫險之核保利潤，2022年成長37.6%。 簽單保費收入成長5.9%，市佔率24.4%，連續41年位居市 場第一，雖然投資市場波動，投資績效仍維持穩健，投資報酬率為3 .49%。展望未來， 富邦產險將在業務成長同時強化商品及營運面之風險控管， 並透過數位化轉型，提升營運效率。

富邦證券2022年稅後淨利為27.44億元，主要受到2022 年國際股市震盪，台股價跌量縮之影響。展望未來， 富邦證券與日盛證券整併可望發揮效益， 將有助各項業務規模與市佔提升，在融資、 興櫃業務可望為市場前二大，經紀、複委託業務可望為市場前三大。

富邦銀行(香港)稅後淨利年成長40.7% 富邦華一銀行資產品質以維持穩健為目標

富邦銀行(香港)受惠升息環境下， 穩健的流動性管理及擴大資產策略， 企業放款及房貸帶動放款餘額年成長8.8%，存款年成長16. 0%，且港幣自2022年6月起升息加速， 帶動下半年資產收益增加，淨利差上升13bps，2022年稅後 淨利達港幣5.43億元，年增40.7%。

富邦華一銀行2022年稅後淨利人民幣4.32億元， 因應經濟下行及美元升息，調整放款策略， 並資產品質以維持穩健為目標。

富邦金控及各子公司2022年重要財務數字詳如下表：

單位：新台幣百萬元

項目 稅後淨利 (Net Income) 資產報酬率 (ROA) 股東權益報酬率 (ROE) 資產總額 (Total Assets) 富邦人壽 65,537 1.16% 15.06% 5,602,830 台北富邦銀行 22,796 0.61% 9.86% 3,924,516 富邦銀行(香港)-註 2,073 0.44% 3.62% 510,558 富邦華一銀行-註 1,909 0.32% 5.52% 588,506 富邦產險 -39,983 -32.57% -162.71% 113,840 富邦證券 2,744 1.79% 7.65% 138,637 富邦金控 46,926 0.45% 6.19% 10,587,757

註：相關財務數字依據適用當地國際會計準則計算、揭露。