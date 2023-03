台灣奧地利經濟合作會議 奧地利聯邦勞動經濟部助理次長率團與會

(台灣英文新聞)「第13屆台奧(地利)經濟合作會議」 由中華民國國際經濟合作協會(簡稱國經協會) 與奧地利聯邦工業總會(Austrian Federal Economic Chamber, WKO) 聯合舉辦,15日(周三)在台北舉行,本屆會議以「智慧城市」及「綠色能源」等議題為主軸展開討論, 互動交流熱絡。

台奧經濟合作會議今年由國經協會常務理事暨台達電子工業股份有限公司高級顧問蔡榮騰, 以及奧地利商務代表辦事處歐賀曼商務代表共同主持, 並由台方經濟部陳正祺次長、 遠道而來貴客奧地利聯邦勞動經濟部助理次長 Mr. Franz Wessig、奧地利台北辦事處陸德飛處長及駐奧地利台北經濟文 化代表處張小月代表應邀於會中致開幕詞。

本屆會議以「智慧城市」及「綠色能源」等議題為主軸展開討論, 且涵蓋電動車充電系統及數位化轉型應用為次要討論議題, 邀集台奧雙方重要企業進行專題演講與企業經驗分享, 互動交流熱絡。

由奧地利聯邦勞動經濟部助理次長 Mr. Franz Wessig介紹奧地利商業投資環境, 有助於我方更了解當地市場發展動態。

「智慧城市」主題, 我方邀請數位發展部數位產業署呂正華署長說明台灣數位科技發展與 產業應用及未來趨勢;奧方專題演講者由奧地利科技合作組織( Austrian Technology Corporation GmbH)執行長Mr. Tino Terraneo擔任,此組織於2018與新北市政府簽署智慧城 市合作備忘錄,此次會議更加深彼此對於智慧城市的共同目標。

「綠色能源」主題, 國經協會特別榮幸邀請到台灣綠能協會李泰安理事長於會中說明台灣 綠色能源產業概覽及電池儲能系統商機, 且邀請台方知名企業太平洋電線電纜股份有限公司、 台達電子工業股份有限公司及有量科技股份有限公司推動台灣企業電 動車發展,盼未來於電動車、 車用電池及電動車充電解決方案等與奧方進行更多元合作, 加速向電動車的轉型腳步並對抗氣候變遷。

奧方企業由Taiwan Neuhold Technology Ltd.、Anton Paar Taiwan Co. Ltd.、Andritz AG Taiwan Branch、Yara Environmental Technologies GmbH及BDD Holding Co. Ltd. (UNIHA Wasser Technologie GmbH),雙方企業進行經驗分享之主題, 包含城市及工業廢水處理廠、沼氣發電廠、廢物轉化能源機電組件、 科技測量儀器於資源循環應用、抽水泵浦、液壓機製造設備、 氫及氨能、儲熱電能等議題進行經驗分享, 盼實質推進臺奧雙邊於智慧城市及綠色能源方面之交流與合作。