台灣3/20起「輕症免隔離」　成人、兒童、高風險族群就醫時機一次看

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）中央流行疫情指揮中心今(16)日提醒，快篩陽性之輕症或無症狀民眾「免通報、免隔離」措施將自3月20日(個案採檢日)起實施，提醒民眾自行快篩陽性後，如出現重症警示症狀，或是屬於65歲以上長者、孕產婦或具慢性病史等具重症風險因子對象，請儘速就醫。

指揮中心說明，雖然多數COVID-19感染者均為輕症或無症狀個案，但病程仍有機會發展為中重症，民眾快篩陽性後，如出現下列8大警示症狀，請立即撥打119、或請同住親友接送或自行步行、開車前往就醫：

喘或呼吸困難 持續胸痛或胸悶 意識不清 皮膚/嘴唇或指甲床發青 無法進食/喝水或服藥 過去24小時無尿或尿量顯著減少 收縮壓<90mmHg 無發燒之情形下心跳>100次/分鐘

指揮中心特別提醒，擁有重症風險因子的民眾感染COVID-19後可能導致併發症，因此快篩陽性請儘速就醫，以利及早診治並開立口服抗病毒藥物。

65歲以上 孕婦、產婦(產後六週內) 具慢性病(氣喘、癌症、糖尿病、慢性腎病、心血管疾病、慢性肺炎、結核病、慢性肝病、失能、精神疾病、失智症、吸菸、BMI≧30等)或具影響免疫功能疾病之民眾

指揮中心指出，「公費COVID-19治療用口服抗病毒藥物」之領用亦自3月20日起同步調整，如為前述檢驗陽性之併發症高風險民眾，儘速就醫後，經醫師診察評估為發病5日內且符合「新型冠狀病毒SARS-CoV-2感染臨床處置指引」之重症風險因子之藥物適用條件者，可由診療醫師開立COVID-19口服抗病毒藥物處方，至全國約2,700餘家口服抗病毒藥物合約機構領用藥物治療。醫事機構於開立或調劑COVID-19口服抗病毒藥物可自主上傳IC卡藥物作業，以掌握藥品使用流向。

指揮中心進一步表示，由於兒童染疫後重症機會低於成年人，且兒童較不擅於表達自身感受，如家中兒童快篩陽性後，出現下列5大症狀，請儘速就醫：

發燒超過48小時或高燒超過39度合併發冷/冒冷汗 退燒後持續或活動力不佳 退燒後持續呼吸急促/喘/胸悶胸痛 持續性嘔吐/頭痛或腹痛 超過12小時未進食或解尿

若出現抽蓄、肌躍型抽蓄、步態不穩、意識不佳或持續昏睡、呼吸困難或有胸凹現象、唇色發白或發紫、血氧飽和度低於94%、肢體冰冷核病皮膚斑駁、冒冷汗、體溫大於41度等症狀時，請立即送醫治療。

指揮中心呼籲，3月20日起輕症免隔離新制上路後，請篩檢陽性之輕症或無症狀民眾配合「自主健康管理指引」，有症狀時在家中休息，避免不必要外出，並請注意自身健康狀況，依照前述建議適時就醫，以獲得妥適醫療照護。

此外，自主健康管理期間請勿從事群聚型的活動，外出時請全程佩戴口罩，保護自身及他人安全，邁向疫後新生活。

3/20起「輕症免隔離」 成人、兒童、高風險族群就醫時機一次看