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3/16台灣本土增8,855例COVID-19、37例死亡／首爆2例「XBB.1.5」均是重複感染

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/16 14:31
取自疾管署官網

取自疾管署官網

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）中央流行疫情指揮中心今（16）日公布國內新增8,855例COVID-19本土個案，另增207例境外移入個案、37例死亡。在上週的病毒基因定序方面，首次出現2例本土XBB.1.5個案，皆是重複感染，不過主流病毒株仍以BA.2.75為主。

國內上週(3/10-3/16)平均每日新增8,959例COVID-19確定病例，其中為8,804例本土個案及155例境外移入；另上週平均每日新增研判41例死亡，其中95%具慢性病史、66%未打滿3劑疫苗、92%為60歲以上。

自2020年起國內COVID-19累計10,206,482例確診、18,656例死亡。

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在病毒基因定序方面，上週另新增檢出65例Omicron亞型變異株確定病例，分別為39例本土個案及26例境外移入。

指揮中心說明，39例本土個案中，包含30例BA.2.75、4例BQ.1、3例XBB(含2例XBB.1.5)、2例BA.5；26例境外移入為13例XBB(含7例XBB.1.5)、8例BA.2.75、3例BA.5、1例BQ.1、1例BA.2。目前本土主流病毒株仍為BA.2.75，其餘為BQ.1、XBB及BA.5。

國內首2例XBB本土個案為中部10多歲青少女和北部50多歲女性，2人都是重複感染，不過均為輕症，分別2月下旬、3月初第二次確診，檢體送驗後，基因定序結果為XBB.1.5。

指揮中心說明，全國COVID-19本土新增病例數持續下降，中重症數及死亡數緩降，呼籲長者等重症高風險族群接種次世代疫苗和完成基礎劑與及早用藥，並持續監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。

3/16台灣本土增8,855例COVID-19、37例死亡／首爆2例「XBB.1.5」 均是重複感染

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更新時間 : 2023-03-16 16:18 GMT+08:00

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