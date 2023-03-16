（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）中國流亡富商郭文貴美東時間15日在紐約遭到逮捕，並且被控從他的反中活動支持者手中詐騙約10億美元（約台幣306億元）。他受到中國政府通緝，並與美國前總統川普的昔日政治顧問班農關係密切。

懸疑的是當郭文貴被捕之後數小時，他位於紐約曼哈頓雪梨-荷蘭酒店 (Sherry Netherland Hotel) 18樓的頂樓別墅突然失火，外界推測這兩起事件之間有密切關聯。

(以上法庭繪圖為坐在前排的郭文貴, 3/15在紐約出庭情形; by 路透社)

綜合法新社等多家外媒報導，美國司法部指控，郭文貴(Guo Wengui) 與依然在逃的共犯余建明（Je Kin Ming）涉嫌從一項投資計畫的參與者手中，騙取資金，用以購買奢侈品，包括一艘遊艇、一棟4645平方公尺豪宅及一輛價值350萬美元的法拉利。

據報導，這些罪行發生在郭文貴2014年逃離中國之後。郭文貴曾是坐擁數十億的地產大亨，在流亡後成為了對中國政府內部貪污行為的直言不諱批評者，但仍面臨詐欺等指控。

此外，美國司法部還表示，郭文貴在流亡紐約期間，利用他身為中國政府批評者的聲望，在網路上獲得大量支持者。

台灣中央社報導，這些支持者被鼓勵捐贈或投資郭文貴掌控的非營利組織或生意，包括他的旗下公司GTV Media Group，川普的前政治顧問班農（Steve Bannon）是該公司董事。

他的活動後來募得數億美元資金，包括一個向會員承諾可觀奢侈品福利的線上俱樂部、加密貨幣平台「喜馬拉雅交易所」（Himalaya Exchange）及「喜馬拉雅農場聯盟」（Himalaya Farm Alliance）。

美國司法部指出，郭文貴與余建明將這些資金挪為己用，包括用於購買郭文貴在新澤西州的房產及遊艇。

【藉反共博聲量】中國流亡富商郭文貴紐約被捕 涉詐騙支持者300億元