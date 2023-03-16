【最新總整理】普發現金6000元分三階段 3/22上午8時起開放登記 分流資訊20日更新

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）從過年前盼到現在！全民普發6000元現金的系統已建置完畢，財政部今（16）日公布，自3月22日上午8時起，開放民眾上網登記民眾，並可透過「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5大方式領取，預計最快4月份入帳，詳情資訊全部報你知。

行政院編列規模3800億元「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，立法院財政聯席委員會已完成初審，立法院長游錫堃將於明（17）日下午召集朝野協商，若朝野黨團有共識排除1個月冷凍期，有望在4月11日前完成三讀程序，確切日期仍須以協商結果為準。

財政部今日在行政院會報告「全民共享普發現金規劃」中指出，普發6000元現金的發放採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」等5種方式，分三階段啟動。 財政部強調，領取方式多元且時間充裕，民眾可選擇適合自己的方式領取。 第一階段 登記入帳：3月22日先開放「登記入帳」預登記，視預算案完成法定程序後再辦理撥付。（詳情請看下文） 造冊發放：預計今年3月20日至25日開始進行偏鄉地區（屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及東縣金峰鄉）造冊，民眾得到當地派出所登記。 直接入帳：約4百萬人可「直接入帳」，對象包括領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群，不須登記，直接匯入帳戶。 第二階段（尚未公布時間） ATM領現：直接去ATM領現，不必在系統登記。 第三階段（尚未公布時間） 郵局臨櫃：前往郵局櫃台領取，不必在系統登記。



(圖/財政部 提供)

登記入帳的官網為6000.gov.tw，將於本月22日上午8時起提供預登記服務，民眾只要透過手機、平板或者電腦上網填寫必要資料，免讀卡機、免插卡，後續登記資料經過系統核驗無誤，即可輕鬆讓6000元自動入帳到指定的金融帳戶。

數位部表示，為紓解流量，登記期間前5日（22日至26日）將採身分證字號或居留證號尾數分流，每日開放2組尾數的民眾登記，並將在20日以抽籤決定尾數分流順序，27日起不分流皆可登記，並於28日起開放修改以及查詢登記資料是否正確、符合領取資格等資訊，登記系統預計開放至少6個月，確切截止日期以行政院公布為準。

數位部強調，因為特別預算案還沒有通過，目前尚無法撥款入帳。預估將在完成預算法定程序、總統公布生效後5個營業日開始陸續撥款入帳。屆時民眾即可透過本身銀行帳戶、存摺或者6000網站查詢是否入帳。

數位部說明，登記入帳原則由本人登記，父母或法定代理人可為未滿13歲的未成年子女代領。登記步驟如下：

一、用電腦或手機、平板連上「全民共享普發現金網站」，點選「登記入帳」。

二、依序輸入領取者本人的「身分證字號或居留證號」、「金融機構代號」、「金融機構帳號」及「健保卡號」。請注意金融機構帳戶資料必須填寫本人帳戶，才能順利撥款入帳。

三、若父母或法定代理人要為未滿13歲的未成年子女代領，在「健保卡號」處點選「新增」，增列一欄「健保卡號」欄位，輸入孩子（被代領人）的健保卡號，即可一併登記代領。每人最多可同時為4位未滿13歲者代領。

四、資料輸入完畢之後，請點選「下一頁」，確認網頁上登記的資料是否正確，確定正確則點選「確認送出」，網站將會顯示初步申請登記的收件結果。若登記資料有誤，請點選「上一頁」，修正登記錯誤之資料，修正完成後再重複上述程序。

數位部表示，在完成初步登記後，6000網站將從3月28日起提供查詢登記結果，點選6000網站首頁上的「查詢登記結果」，輸入本人或代領人的「身分證字號或居留證號」以及領取人的「健保卡號」，點選「確認送出」，網站將顯示查詢結果。如果先前有登記但查無資料，即表示登記資料有誤，請直接重新登記即可。

數位部提醒民眾，切勿將身分證、居留證及健保卡交給陌生人，杜絕被冒名盜領的機會，保障自身權益，數位部也不會透過簡訊或電子郵件等方式通知領取6000元，請認明6000網站網址（https://6000.gov.tw），勿點擊可疑連結。



(圖/財政部 提供)



(圖/財政部 提供)



(圖/財政部 提供)



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