（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）一份針對16個研究進行分析的結果顯示，護心就從遵循地中海飲食開始做起，可降低女性罹患心臟病和死亡風險近25%。

地中海飲食好處多，例如延年益壽，延緩大腦老化，降低失智風險，以及對心血管疾病、代謝症候群、憂鬱症的預防和改善有益處等，而這份由雪梨大學所領導的研究則針對女性進行相關的心臟研究。該研究於本週三（15日）刊登於心臟醫學期刊。

雪梨大學的研究團隊於2003年至2021年間，針對16項研究數據進行分析，這些數據來自於美國和歐洲超過70萬未成年女性，並長期監測他們心血管健康達平均12.5年。

研究發現，與幾乎不遵循地中海飲食的女性相比，最嚴格遵循地中海飲食的女性患心臟病的風險降低24%、早逝的風險降低23%。這項研究也顯示，中風死亡人數也有所下降，但在統計學上的差異並不顯著。

據世界衛生組織（WHO）統計，心血管疾病是全球女性和男性的頭號殺手，在英國死於冠狀動脈疾病的女性是乳腺癌的2倍多，據2020年統計，美國有五分之一女性死於心臟病。

這份研究的主要作者、雪梨大學副教授Sarah Zaman表示，大家都知道地中海飲食對心臟有益，但很少有研究是專門針對女性，而這份研究就將男性和女性分開，結果卻依然令人振奮。

《美國新聞及世界日報》（U.S. News & World Report）每年都會評選出年度飲食法排名，地中海飲食（Mediterranean Diet）連續6年奪得冠軍。

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地中海飲食是一種地中海沿岸21個國家（西班牙、義大利、希臘…等）的傳統飲食方式，當地盛產新鮮蔬菜水果、魚、堅果和橄欖；也因此其提倡每天都要多吃全穀類、植物性食物（包含豆、堅果類）和乳製品，少吃紅肉和加工肉，一週至少吃2次海鮮或魚類，以及適量飲用紅酒；調味方面，以橄欖油、堅果作為主要油脂來源，用香料取代鹽。

護心從飲食做起！澳洲研究：地中海飲食可降低女性死亡、心臟病風險