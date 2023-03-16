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【台灣2024總統大選】藍營擬5月啟動總統提名機制　徵召或初選未定

➤目前國民黨中央傾向5月後啟動總統提名機制確定人選，最晚6月決定人選。➤朱立倫日前透過秘書長黃健庭表示，不用將自己納入總統民調，似有意放低姿態 ，幫有意參選者創造空間。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2023/03/16 12:16
國民黨總統人選方面，目前以有意重回國民黨爭取提名的鴻海創辦人郭台銘(左)，以及新北市長侯友宜（中) 呼聲最高 (原圖: 中央社; TN後製...

國民黨總統人選方面，目前以有意重回國民黨爭取提名的鴻海創辦人郭台銘(左)，以及新北市長侯友宜（中) 呼聲最高 (原圖: 中央社; TN後製...

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨備戰2024總統選舉，預計5月後啟動提名機制決定人選，至於透過初選或徵召，目前尚未決定。黨務人士15日說，黨中央徵詢各方意見後，會主動邀集有意參選者，甚至是黨內期待的人選，進行協調，但若意見分歧，不排除初選。

身兼民進黨主席的副總統賴清德昨(15日) 完成民進黨總統初選登記；國民黨方面，黨主席朱立倫近日就2024選戰相關策略和辦法，已陸續拜會前主席吳伯雄、馬英九等人，徵詢意見，後續將安排向前主席洪秀柱等人請益。

總統人選方面，目前以有意重回國民黨爭取提名的鴻海創辦人郭台銘，以及新北市長侯友宜呼聲最高，但由於郭台銘尚未具備黨籍，若採初選方式，可能無法參加，侯友宜若遲未表態參選，恐也難加入初選。黨內人士認為，若要在這2人之間找出最強者，只能透過徵召。

黨內人士指出，目前可能的人選產生方式，就是延續去年九合一選舉，透過內部民調等方式，徵召決定人選。若最終結果郭台銘最強，就有機會循提名張善政參選桃園市長的模式，透過徵召賦予郭台銘黨籍，解決回黨問題。若侯友宜最強，也可透過徵召，讓侯友宜順利出場。

據了解，目前黨中央傾向5月後啟動總統提名機制確定人選，最晚6月決定人選，因為若再拖延，恐影響國民黨氣勢。朱立倫也主張，誰最強就提名誰，不會有私心。

黨務人士說，黨中央徵詢各方意見後，會主動邀集有意參選者，甚至是黨內期待的人選，進行協調、討論，但若意見分歧，無法協調出人選，最終不排除初選。

藍營輔選人士表示，朱立倫日前透過秘書長黃健庭表示，不用將自己納入總統民調，放低姿態的意味濃厚，幫有意參選者創造空間，現在就看黨內民調最高者，如何接球，現在是關鍵時刻，大家應該坐下來好好談一談。

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更新時間 : 2023-03-16 16:17 GMT+08:00

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